هوای ۱۸ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی
امروز شاخص کیفی هوا در ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم، ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان میدهد که شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز در اهواز با ۱۹۱، کارون ۱۸۶، هویزه ۱۷۴، ملاثانی ۱۶۷، بندر ماهشهر ۱۶۵، بهبهان ۱۵۹، خرمشهر ۱۵۷، آبادان، شوشتر و آغاجاری ۱۵۵ و دشت آزادگان ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارند.
در این مدت، لالی با ۱۳۵، باغملک و شادگان ۱۳۱، اندیمشک ۱۳۰، هفتکل ۱۱۸، دزفول ۱۱۷ و اندیکا ۱۱۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
براساس دادههای این سامانه، امیدیه، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان شهرهای با وضعیت قابل قبول استان خوزستان هستند.