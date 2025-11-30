هوای ۱۸ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی

به گزارش ایلنا از خوزستان، داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد که شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز در اهواز با ۱۹۱، کارون ۱۸۶، هویزه ۱۷۴، ملاثانی ۱۶۷، بندر ماهشهر ۱۶۵، بهبهان ۱۵۹، خرمشهر ۱۵۷، آبادان، شوشتر و آغاجاری ۱۵۵ و دشت آزادگان ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارند.

در این مدت، لالی با ۱۳۵، باغملک و شادگان ۱۳۱، اندیمشک ۱۳۰، هفتکل ۱۱۸، دزفول ۱۱۷ و اندیکا ۱۱۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

براساس داده‌های این سامانه، امیدیه، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان شهر‌های با وضعیت قابل قبول استان خوزستان هستند.

