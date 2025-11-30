به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه قاسمی در این باره گفت: بر اساس ماده 12 دستورالعمل و ضوابط فنی استفاده از پساب در خاک، استفاده از پساب در اراضی زراعی و باغی مثمر تخلف محسوب می‌شود.

وی ضمن اشاره به استاندارد پساب خروجی تصفیه خانه ها جهت مصارف آبیاری کشاورزی ذیل ماده 5 آیین نامه پیشگیری از آلودگی آب افزود: مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی ، استفاده از فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌ خانه ها در کشاورزی غیرقانونی است و با متخلفان از طریق مراجع قضایی طبق مقررات برخورد خواهد شد .

رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر محدودیت منابع آبی در استان گفت: با توجه به کمبود منابع آبی پایدار ، برنامه‌ریزی دقیق برای تصفیه پساب‌ها بر اساس استانداردهای لازم و استفاده از آن به عنوان منابع آبی پایدار ضروری است. این اقدام علاوه بر تأمین آب مطمئن برای کشاورزی، از بروز مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند.

قاسمی در پایان تأکید کرد که این سازمان با همکاری مراجع ذیربط، نظارت و کنترل مستمر بر عدم استفاده از آبهای نامتعارف اعم از فاضلاب و پساب در آبیاری ارلضی کشاورزی را جهت تامین سلامت و امنیت غذایی افزایش خواهد داد.

