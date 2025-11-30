خبرگزاری کار ایران
یک مقام مسئول جهاد کشاورزی استان قزوین خبر داد؛

ممنوعیت استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها در مصارف کشاورزی

ممنوعیت استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها در مصارف کشاورزی
رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها در مصارف کشاورزی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه قاسمی در این باره گفت: بر اساس ماده 12 دستورالعمل و ضوابط فنی استفاده از پساب در خاک، استفاده از پساب در اراضی زراعی و باغی مثمر تخلف محسوب می‌شود.

وی ضمن اشاره به استاندارد پساب  خروجی تصفیه خانه ها جهت مصارف آبیاری کشاورزی ذیل ماده 5 آیین نامه پیشگیری از آلودگی آب افزود: مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی ، استفاده از فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌ خانه ها در کشاورزی غیرقانونی است و با متخلفان از طریق مراجع قضایی طبق مقررات برخورد خواهد شد .

رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر محدودیت منابع آبی در استان گفت: با توجه به کمبود منابع آبی پایدار ، برنامه‌ریزی دقیق برای تصفیه پساب‌ها بر اساس استانداردهای لازم و استفاده از آن به عنوان منابع آبی پایدار ضروری است. این اقدام علاوه بر تأمین آب مطمئن برای کشاورزی، از بروز مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند.

قاسمی در پایان تأکید کرد که این سازمان با همکاری مراجع ذیربط، نظارت و کنترل مستمر بر عدم استفاده از آبهای نامتعارف اعم از فاضلاب و پساب در آبیاری ارلضی کشاورزی را جهت تامین سلامت و امنیت غذایی  افزایش خواهد داد.

