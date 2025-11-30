به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، منصور ستوده صبح امروز در حاشیه بازدید از مراحل اجرایی طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین با اشاره به اهداف این طرح گفت: این طرح برای تأمین بخشی از نیاز آبی استان تا افق 1425 طراحی شده و حدود 78 درصد از جمعیت شهری و روستایی استان را تحت پوشش آب سالم و گوارا قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: با اجرای دو طرح آبرسانی از سد طالقان و سد بالاخانلو حدود 45 درصد از وابستگی آب شرب استان به منابع آب زیرزمینی کاهش یافته و حدود 65 میلیون مترمکعب از نیاز آب شرب استان از منابع آب سطحی این دو سد تامین می‌شود که این اقدام مهم کمک شایانی به حفظ آبخوان دشت قزوین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین یادآور شد: اقداماتی که برای تامین منابع مالی و اجرای طرح آبرسانی از سد طالقان به 14 شهر و 194 روستای استان شده، به واسطه همراهی و همکاری مسئولان استان و در راس آنها استاندار قزوین و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

ستوده در پایان گفت: مدل سرمایه گذاری طرح آبرسانی که با همکاری این شرکت و اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره کل راه و شهرسازی استان و از محل مجتمع اقامتی گردشگری قائم ایجاد شده، در سطح کشور بی نظیر بوده و مشابه آن وجود ندارد و می تواند به عنوان الگویی برای تامین مالی سایر طرح ها و پروژه های بزرگ کشور مورد استفاده قرار گیرد.

