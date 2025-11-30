خبرگزاری کار ایران
بازداشت یک نفر از اراذل و اوباش متواری در لنگرود

فرمانده انتظامی لنگرود از شناسایی و بازداشت یک نفر از اراذل و اوباش متواری ۲۹ ساله در این شهرستان خبر داد و گفت: این شخص با سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی، تهدید و درگیری با دیگران می کرد.

به گزارش ایلنا از لنگرود،  سرهنگ ارسلان صبح زاهدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی مقابله بی امان با اراذل و اوباش و طرح ارتقاء امنیت عمومی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لنگرود طی رصد فنی و اطلاعاتی یک ماهه موفق به شناسایی و بازداشت یک نفر از اراذل و اوباش متواری شهرستان شدند. 

وی افزود: این اراذل و اوباش که دارای تعداد چهار نفر شاکی خصوصی و تعداد دو فقره پرونده در محاکم قضایی، بخاطر انجام جرائم و شرارت های بسیاری از جمله اخاذی و ضرب و جرح عمدی بوده، پس از حدود یک ماه انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه در مخفیگاهش بازداشت شد.

 فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود گفت: این اراذل و اوباش با سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی، تهدید و درگیری با دیگران می کرد که بازداشت او خط پایانی بر جرائم در فضای حقیقی است.

سرهنگ صبح زاهدی با اشاره به معرفی متهم ۲۹ ساله به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با قدرت و تلاش شبانه روزی در صحنه حضور دارد و با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برابر قانون برخورد قاطعانه ای خواهد کرد.

