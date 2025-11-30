فراخوان نخستین رویداد ارائه ایده و طرح مصرف بهینه انرژی در شرکت گاز فارس

​ به گزارش ایلنا، این فراخوان با تأکید بر مشارکت دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان، در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار و برای برترین طرح‌ها جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است.

نخستین فراخوان ارائه ایده و طرح با محور «مصرف بهینه انرژی» از ۴ آذرماه آغاز شده و تا تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. این فراخوان با هدف ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به روش‌های مدیریت مصرف انرژی و استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشجویان برای ارائه راهکارهای علمی و اجرایی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد، این فراخوان شامل دو بخش «عمومی» و «تخصصی» است که شرکت‌کنندگان می‌توانند بر اساس علاقه‌مندی و سطح دانش خود در هر بخش شرکت کنند. در بخش عمومی، محورهایی همچون بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی و اداری، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف در خانواده‌ها، تولید محتوا و ایده‌های تبلیغاتی برای بهبود الگوی مصرف و همچنین پیشنهادات هوشمند در حوزه حفاظت از محیط‌زیست در نظر گرفته شده است.

همچنین در بخش تخصصی، موضوعاتی نظیر فن‌آوری‌های جدید در حوزه کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها و تجهیزات، بهبود عملکرد شبکه گازرسانی شهری با استفاده از روش‌های نوآورانه، طراحی سیستم‌های هوشمند پایش و مدیریت مصرف، بهره‌گیری از مواد واسطه در بهبود راندمان انرژی، مدیریت نشتی‌ها و توسعه سامانه‌های نوین اندازه‌گیری از جمله محورهای اصلی این بخش است. علاوه بر این، طرح‌های دانشگاهی و پایان‌نامه‌های مرتبط نیز می‌توانند در این فراخوان شرکت داده شوند و مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرند.

شرکت گاز استان فارس اعلام کرد که بر اساس رویکرد جدید شرکت ملی گاز ایران در حمایت از طرح‌های نوآورانه، این فراخوان در امتداد سیاست‌های کلان صنعت گاز کشور برای ارتقای بهره‌وری انرژی برگزار می‌شود. در سال‌های اخیر، شرکت ملی گاز ایران با اجرای برنامه‌های شرکت‌محور، توجه ویژه‌ای به کاهش مصرف و تقویت زیرساخت‌های هوشمندسازی شبکه گاز داشته و این فراخوان نیز یکی از گام‌های مهم شرکت‌های استانی در راستای تحقق این راهبرد به شمار می‌رود.

برترین طرح‌ها پس از بررسی علمی و فنی توسط داوران متخصص انتخاب شده و جوایز ارزنده‌ای به آنها اهدا خواهد شد. همچنین طرح‌هایی که قابلیت اجرا داشته باشند، با حمایت مالی، فنی و مشاوره‌ای شرکت گاز استان فارس در مسیر پیاده‌سازی و تبدیل به پروژه عملیاتی قرار خواهند گرفت. این اقدام علاوه بر تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه، زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نوین در حوزه انرژی خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند از طریق لینک اعلام‌شده در پوستر رویداد و یا از طریق ارسال ایمیل به دبیرخانه، طرح‌های خود را ثبت و ارسال کنند.

گفتنی است این فراخوان با همکاری «حوزه مقاومت بسیج شرکت گاز استان فارس» برگزار می‌شود و مشارکت کارکنان شرکت، دانشجویان، اساتید دانشگاه و علاقه‌مندان به حوزه انرژی در آن آزاد است.

