امیر شکرگزار در آمادهترین نسخه؛
خیز قهرمان شیرازی برای رکوردشکنی در مسابقات جهانی پرس سینه قدرتی
ورزشکار شیرازی و قهرمان جهان در رشتههای وزنهبرداری و پاورلیفتینگ، با اعلام آمادگی کامل خود برای حضور در مسابقات جهانی پرس سینه قدرتی، توضیحاتی درباره روند تمرینات، شرایط مسابقه و رقبایش ارائه داد.
به گزارش ایلنا، امیر شکرگزار گفت: برنامههای آمادهسازی برای مسابقات بزرگ، معمولاً از یک سال قبل آغاز میشود و فشار و مدت تمرینات بهصورت تدریجی افزایش مییابد.
وی که در مسابقات پرس سینه قدرتی در دو بخش با لوازم و بدون لوازم و در ردههای سنی اوپن و مستر حضور خواهد داشت، رقابت در بخش اوپن را بسیار سنگین توصیف کرد.
این قهرمان جهانی با اشاره به سبک زندگی حرفهای ورزشکاران تصریح کرد: معمولاً چند ماه پیش از مسابقات، رژیم غذایی تخصصیتری دنبال میشود. سه ماه پیش از رقابتها مصرف پروتئین افزایش و چربی و قند بدن به شدت کاهش مییابد. شکرگزار امسال در دسته وزنی ۹۰ کیلوگرم شرکت میکند.
شکرگزار درباره سختیهای مسیر قهرمانی نیز گفت: ورزشکاران حرفهای همواره با تمرینات طاقتفرسا، آسیبهای عضلانی، مشکلات عصبی، التهابات و فشارهای روانی ناشی از هزینههای سنگین روبهرو هستند، اما داشتن هدف مشخص سبب عبور از این چالشها میشود.
قهرمان جهان در رشته پاورلیفتینگ بخش پرس سینه قدرتی با مرور کارنامه ورزشی خود یادآور شد: در سال ۲۰۱۹ نخستین حضورش در مسابقات جهانی را تجربه کرده و توانسته بود با رکورد ۲۳۵ کیلوگرم مدال طلای دسته ۸۳ کیلوگرم را کسب کند.
وی که در سال ۲۰۲۴ نیز در رده بزرگسالان و مستر موفق شد دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز در دسته ۹۰ کیلوگرم به دست آورد ؛ تأکید کرد: امسال با قدرت بیشتری برای رکوردشکنی وارد رقابتها میشود.
این قهرمان شیرازی با توجه به تجربههای متعدد بینالمللی اعلام کرد: استرس چندانی برای این مسابقات ندارد و بیشتر رقیبانش باید برای رویارویی با او آماده باشند.
به گفته شکرگزار، امسال ۴۰۹۰ ورزشکار از ۲۸ کشور جهان در رشتههای مختلف شرکت میکنند و رقیب اصلی او نماینده روسیه، کشور میزبان، خواهد بود. همچنین از رقبای قدرتمند کشورهای کره، قرقیزستان، آذربایجان، اوکراین و بلاروس نام برد.
وی هدف اصلی خود را به اهتزاز درآوردن پرچم ایران و کسب مدال طلا برای مردم کشور و خانوادهاش عنوان کرد و تأکید کرد که با تمام توان برای تحقق این هدف تلاش میکند.
شکرگزار در پایان گفت گفت: قدردان همراهی بزرگانی هستم که فقط حامی صنعت نیستند؛ حامی رویاها، تلاشها و غرور ورزشکاران این سرزمیناند. شرکت صنعتی شایان دیزل و آرشام دیزل با مدیریت ارزشمند برادران قلیزاده، سالهاست ثابت کردهاند که حمایت از ورزش و ورزشکاران، بخشی از هویت حرفهای و انسانی آنهاست. امسال نیز با افتخار، اسپانسری من را در مسیر مسابقات جهانی پاورلیفتینگ ۲۰۲۵ بر عهده گرفتند؛ مسیری که جز با همراهی دلهای بزرگ و نگاههای آیندهساز ممکن نبود.