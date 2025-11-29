آمار 45 درصدی عابران پیاده در حوادث ترافیکی مشهد

به گزارش ایلنا، سرهنگ محسن موسی‌آبادی افزود: سهم معتادان متجاهر از مجموع جان‌باختگان حوادث ترافیکی مشهد در بازه زمانی یاد شده 7 درصد است که این افراد بیشتر در حوادث رانندگی بلوارهای چراغچی و پیامبر اعظم مشهد جان خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: موتورسیکلت‌سواران 40 درصد و سایر کاربران وسایل نقلیه 15 درصد دیگر از جان‌باختگان حوادث ترافیکی مشهد را تشکیل می دهند. در 8 ماهه نخست سال جاری شمار فوت‌شدگان در حوادث رانندگی مشهد 11 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است.

رییس پلیس راهور شهرستان مشهد اظهار داشت: خوشبختانه تعداد تصادفات جرحی و مجروحان حوادث رانندگی مشهد در 8 ماهه نخست سال جاری 23 درصد کاهش داشته است. آمارها نشان می‌دهد در این بازه زمانی 4420 نفر کمتر نسبت به سال گذشته مجروح و روانه بیمارستان شده‌اند.

سرهنگ موسی‌آبادی به اجرای موفق طرح گشت‌های شبانه پلیس راهور در مسیرهای بزرگراهی مشهد اشاره داشته و تصریح کرد: هر روز از ساعت 22 شب تا 6 صبح حدود 30 تیم محسوس و نامحسوس پلیس در بزرگراه‌های وکیل‌آباد و پیامبر اعظم و بلوار نماز بر ترددها نظارت دارند.

وی به تشریح میزان فعالیت گشت‌های شبانه کلانشهر مشهد اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در بازه زمانی یاد شده، تنها در شب گذشته 3329 فقره اعمال قانون در مسیرهای بزرگراهی مشهد انجام شد که در اثر آن 173 وسیله نقلیه متخلف توقیف شدند.

رییس پلیس راهور شهرستان مشهد تأکید کرد: بر اساس اعلام پلیس راهور در نیمه دوم سال روزانه 7 میلیون و 500 هزار سفر درون‌شهری در کلانشهر مشهد انجام می‌شود که 60 درصد آنها با خودروی شخصی، حدود 20 درصد با اتوبوس، نزدیک 15 درصد با تاکسی و 6 درصد نیز با مترو است.

انتهای پیام/