فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشف محموله داروی قاچاق به ارزش 200 میلیارد ریال در خراسان جنوبی
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی به کشف محموله داروی قاچاق در این استان اشاره کرده و گفت: با هوشیاری و اقدام به موقع مأموران پلیس امنیت اقتصادی، بیش از 730 هزار قلم داروی کمیاب و گرانقیمت که به صورت سازمانیافته برای قاچاق به مرزهای جنوب شرق کشور جمعآوری شده بود، کشف و توقیف شد.
به گزارش ایلنا، سردار حسن شجاعینسب افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی بر اساس گزارشهای دریافتی و در پی رصد دقیق محورهای مواصلاتی، در 24 ساعت گذشته یک دستگاه کامیون را متوقف و پس از بازرسی، این محموله بزرگ دارو که در لابهلای بار خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.
وی ادامه داد: ارزش تقریبی این محموله داوری قاچاق 200 میلیارد ریال است. این داروها شامل اقلام کمیاب مورد نیاز بیماران خاص از جمله داروهای هموفیلی، انواع انسولین، داروهای تالاسمی، ناباروری، هورمون رشد، داروهای رادیولوژی، اماس و انواع آنتیبیوتیکها است که به صورت غیرمجاز جمعآوری و برای خروج از کشور آماده شده بود.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی به اقدامات انجام شده در راستای مقابله با قاچاق اشاره کرده و اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی در حوزههای مختلف با جدیت با فساد و قاچاق مقابله میکند. در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 3 میلیون و 900 هزار لیتر انواع فرآوردههای سوختی قاچاق در این استان کشف شده است.
سردار شجاعینسب تصریح کرد: در این بازه زمانی بیش از 2000 متهم در زمینه قاچاق کالا دستگیر و 3000 نیز پرونده تشکیل شده که 9 پرونده از نوع سازمانیافته بوده است. ارزش ریالی این پروندهها مجموعاً بیش از 5000 میلیارد ریال برآورد میشود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش صددرصدی داشته است.
وی به موضوع خودروهای شوتی و برخورد با این خودروها در استان خراسان جنوبی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: برخورد با خودروهای شوتی از مطالبات جدی مردم این استان است. در این راستا از ابتدای سال جای تاکنون 1370 خودروی شوتی در محورهای خراسان جنوبی متوقف شده است.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی به فرایند مقابله با خودروهای شوتی اشاره داشته و تأکید کرد: مقابله همهجانبه با پدیده خودروهای شوتی با محوریت پلیس امنیت اقتصادی و همکاری سایر ردهها در این استان ادامه دارد تا امنیت و آرامش در جادههای خراسان جنوبی بیش از پیش برقرار شود و در نهایت رضایت مردم تأمین گردد.
سردار شجاعینسب ابراز داشت: در سال 1403، آمار فوتی و جرحی ناشی از تصادفات خودروهای شوتی نسبت به سال 1402 به میزان 100 نفر کاهش داشته است. در 8 ماه ابتدای سال جاری نیز 18 مورد کاهش در این شاخص ثبت شده است. در مجموع در بازه زمانی 20 ماه گذشته 118 نفر کاهش فوتی و جرحی در این زمینه گزارش شده است.