خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی مدارس استان کرمانشاه در روز یکشنبه

تعطیلی مدارس استان کرمانشاه در روز یکشنبه
کد خبر : 1720622
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی مدارس استان در روز یکشنبه ۹ آذر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری با اشاره به گزارش کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا در مدارس و با موافقت استاندار کرمانشاه، مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیش‌دبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم، در دو نوبت صبح و بعدازظهر، روز یکشنبه ۹ آذر تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

حیدری افزود: مادران باردار و نیز مادران شاغل دارای فرزند دانش آموز در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی، می‌توانند با موافقت مدیران مربوطه خود، به صورت دورکاری فعالیت کنند.

حیدری گفت: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، صرفاً با ارزیابی‌های علمی و گزارش‌های رسمی اتخاذ می‌شود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس از سوی «روابط عمومی استانداری کرمانشاه» اطلاع‌رسانی می‌شود.

امروز، (شنبه، هشتم آذر) نیز مدارس استان کرمانشاه تعطیل بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود