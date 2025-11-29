تعطیلی مدارس استان کرمانشاه در روز یکشنبه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری با اشاره به گزارش کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا در مدارس و با موافقت استاندار کرمانشاه، مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیش‌دبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم، در دو نوبت صبح و بعدازظهر، روز یکشنبه ۹ آذر تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

حیدری افزود: مادران باردار و نیز مادران شاغل دارای فرزند دانش آموز در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی، می‌توانند با موافقت مدیران مربوطه خود، به صورت دورکاری فعالیت کنند.

حیدری گفت: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، صرفاً با ارزیابی‌های علمی و گزارش‌های رسمی اتخاذ می‌شود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس از سوی «روابط عمومی استانداری کرمانشاه» اطلاع‌رسانی می‌شود.

امروز، (شنبه، هشتم آذر) نیز مدارس استان کرمانشاه تعطیل بود.

