تعطیلی مدارس استان کرمانشاه در روز یکشنبه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی مدارس استان در روز یکشنبه ۹ آذر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری با اشاره به گزارش کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، گفت: با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا در مدارس و با موافقت استاندار کرمانشاه، مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیشدبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم، در دو نوبت صبح و بعدازظهر، روز یکشنبه ۹ آذر تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
حیدری افزود: مادران باردار و نیز مادران شاغل دارای فرزند دانش آموز در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی، میتوانند با موافقت مدیران مربوطه خود، به صورت دورکاری فعالیت کنند.
حیدری گفت: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، صرفاً با ارزیابیهای علمی و گزارشهای رسمی اتخاذ میشود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس از سوی «روابط عمومی استانداری کرمانشاه» اطلاعرسانی میشود.
امروز، (شنبه، هشتم آذر) نیز مدارس استان کرمانشاه تعطیل بود.