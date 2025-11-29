معاون عملیات اورژانس گلستان خبرداد:
در حادثه برخورد چهار دستگاه خودرو در محور مینودشت–گالیکش ۹ نفر مصدوم شدند
معاون عملیات اورژانس استان گلستان گفت: در حادثه برخورد چهار دستگاه خودرو شامل پژو ۴۰۵، پژو پارس، پراید و تیبا در محور مینودشت–گالیکش، مجموعاً ۹ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنای گلستان، روح الله جعفری گفت: این حادثه یکی از بدترین تصادفهای روزهای اخیر در محور مینودشت–گالیکش بود. با توجه به تعداد مصدومان، بلافاصله نیروهای اورژانس از چهار نقطه مختلف و همچنین دو تیم هلال احمر به محل اعزام شدند. هماهنگی تیمها موجب شد عملیات امداد و انتقال مصدومان در کمترین زمان ممکن انجام شود.
وی افزود: وضعیت چهار مصدوم بسیار وخیم بود و نیاز به انتوباسیون داشتند. یکی از این افراد نیز دچار سوختگی شدید حدود ۸۰ درصد است. سایر مصدومان تحت درمان قرار گرفتهاند و وضعیت آنها توسط تیمهای تخصصی بیمارستان مینودشت پیگیری میشود.
لازم به ذکر است آماده باش به بیمارستان گنبد هم توسط EOC انجام شده است. علت دقیق حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.