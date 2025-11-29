مدیرکل گمرکات استان خبر داد:
صادرات بیش از 893 میلیون دلار کالا از گمرکات استان مرکزی / 546 میلیون دلار کالا به استان وارد شده است
مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: در 8 ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و 188 هزار تن کالا به ارزش 893 میلیون دلار از گمرکات این استان به 87 کشور جهان صادر شده است. 5 کشور نخست مقصد کالاهای صادراتی این استان شامل کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه و امارات است.
به گزارش ایلنا، روحاله غلامی افزود: عمده کالاهای صادراتی استان شامل انواع هیدروکربنها، گاز مایع، سوخت جت، سولفور سدیم، پلیاتیلن، انواع روغنهای صنعتی، قوطی آلومینیوم، اجزاء و قطعات برج انتقال نیرو، ظروف شیشهای، مصنوعات پلاستیکی، محصولات لبنی، رول دستمال کاغذی، عایق رطوبتی و منواتیلنگلایکول است.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه واردات نیز در 8 ماهه نخست سال جاری 198 هزار تن کالا به ارزش 546 میلیون دلار از 43 کشور جهان به استان مرکزی وارد شده است. 5 کشور نخست مبدا کالاهای وارداتی به استان مرکزی شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، عراق و آلمان است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی اظهار داشت: عمده کالاهای وارداتی استان خودروی سواری، مواد اولیه تولید دارو، خمیر الیاف سولفاته، گلیسیرین، ورق فولادی، شمش آلومینیوم ، آنتیاکسیدانها، مواد اولیه تولید پوشک، انواع اسانسهای خوراکی و بهداشتی، اجزاء و قطعات ماشینآلات خط تولید، پاکت آبمیوه و لاستیک سواری است.
غلامی تصریح کرد: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 8 ماهه نخست سال جاری 20 پرونده به ارزش 1935 میلیارد ریال شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، هیدروکربن و اتوبوس برقی توسط گمرک کشف شده است. کشف این تعداد پرونده رشدی 33 درصدی از حیث تعداد و 312 درصدی از حیث ارزش را نشان میدهد.
وی بیان داشت: همچنین 691 پرونده به ارزش 2550 میلیارد ریال از سایر نهادهای کاشف توسط مرجع رسیدگی به گمرک ارجاع که از حیث ارزش رشدی 36 درصدی و افزایش 22 درصدی از حیث تعداد را نشان میدهد. فرایند تطبیق اسناد در برخی موارد و همچنین تعیین ارزش آن توسط گمرکات استان انجام شده است.
مدیرکل گمرکات استان مرکزی به درآمدهای وصولی این استان نیز اشاره داشته و تأکید کرد: تمامی درآمدهای وصولی گمرکات این استان مبلغ 22 هزار و 317 میلیارد ریال بود که رشد 27 درصدی را نشان میدهد. در رویه کارنهتیر و ترانزیت مقصد مجموعاً تشریفات گمرکی به وزن 359 هزارتن کالا انجام شده است.