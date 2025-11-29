خبرگزاری کار ایران
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان عنوان کرد؛

تداوم آلودگی هوای اصفهان و ضرورت اقدامات حفاظتی شهروندان

تداوم آلودگی هوای اصفهان و ضرورت اقدامات حفاظتی شهروندان
کد خبر : 1720543
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم پایداری و آلودگی هوا و شرایط ناسالم جوی در مناطق مرکزی و شهرهای صنعتی و پرجمعیت این استان تا روز دوشنبه هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا رفیعی افزود: در این مدت جو به نسبت پایداری در اغلب مناطق استان حاکم و آسمان بصورت کمی تا قسمتی ابری و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس نیز ناسالم خواهد بود.

وی ادامه داد: غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها، پدیده غالب امروز و فردا(یکشنبه) در شهرهای صنعتی و پر جمعیت استان است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اظهار داشت: با گذر امواج ضعیف مُتناوب از روز دوشنبه تا پایان هفته، رشد ابر، گاهی وزش باد به نسبت شدید و بارش خفیف در مناطق مستعد استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان‌اینکه بارش قابل توجهی با گذر این موج در استان نخواهیم داشت، اضافه کرد: اوج فعالیت این سامانه در روز چهارشنبه هفته جاری است که بیشتر مناطق استان از جمله مناطق مرکزی را بصورت پراکنده فرامی‌گیرد.

رفیعی خاطرنشان کرد: دمای هوای بیشتر مناطق استان تا ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و دما از بعدازظهر فردا(یکشنبه) تا روز سه‌شنبه ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

اداره‌کل هواشناسی اصفهان نیز امروز با صدور اطلاعیه‌ای از تداوم پایداری و رکود جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا بویژه در ساعات پایانی شب از روز یکشنبه تا اوایل وقت روز دوشنبه هفته جاری در مناطق مرکزی استان، لنجان(زرین شهر)، مبارکه، نجف‌آباد، اصفهان، بُرخوار(دولت‌آباد)، شاهین شهر و میمه و کبوترآباد خبر داد.

بر اساس این گزارش، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت مهار نشدن انتشار منابع آلاینده(ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد و صنعتی، افزایش تعداد مراکز آلوده و رشد شاخص آلودگی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

در این اطلاعیه به مردم و مسوولان توصیه شده است تا با مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌ صنایع آلاینده، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذیربط، تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان را اتخاذ کنند.

