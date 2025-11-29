پاکسازی نوار ساحلی و لایروبی رودخانه مرداب آستارا
به گزارش ایلنا از آستارا،شهردار آستارا از انجام پاکسازی نوار ساحلی و لایروبی رودخانه مرداب این شهر خبر داد.
میثم الوانپور با بیان اینکه مناطق گردشگری آستارا زمینه و بستر جذب مسافران را فراهم می کند، افزود: به همین جهت متاسفانه نوار ساحلی این شهر با ریخته شدن زباله چهره نازیبایی به خود گرفته بود که توسط نیروهای خدمات شهری عملیات پاکسازی آن انجام شد.
وی اضافه کرد: رودخانه مرداب آستارا به عنوان رودخانه مرکزی شهر از اهمیت زیادی برخوردار است و عملیات لایروبی آن با هدف جلوگیری از طغیان آن در مواقع سیلاب انجام شد و امیدواریم شهروندان با نریختن زباله به محیط آب، با ما همکاری کنند.
شهردار آستارا گفت: در بندر مرزی آستارا، روند توسعه شهری همچنان با شتاب ادامه دارد و عملیات روکش آسفالت معابر بدون وقفه در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: عملیات روکش آسفالت خیابان ۲۴متری فرهنگیان کوی یکم، کانالکشی جهت هدایت آبهای سطحی خیابان فرهنگیان، پاکسازی خیابان جمهوری و لایروبی کانال ابتدای ۸متری دوم خیابان کشاورز آستارا از جمله اقدامات انجام شده در روزهای اخیر توسط شهرداری است.
الوانپور بیان کرد: اقدامات شهرداری آستارا با هدف بهبود کیفیت تردد، افزایش ایمنی معابر و ارتقای زیرساختهای شهری انجام میشود و حرکت رو به جلوی آستارا در مسیر توسعه متوقف نخواهد شد.