نمایشگاه سیار «موزه عروسکهای ملل و فرهنگ ایران» در بندرعباس برپا میشود
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان از برپایی نمایشگاه سیار «موزه عروسکهای ملل و فرهنگ ایران» در موزه مردمشناسی خلیجفارس بندرعباس خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، سپهر زارعی روز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه با هدف آشنایی کودکان و خانوادهها با جلوههای گوناگون فرهنگهای ایرانی و جهانی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی ملتها، از ۱۰ تا ۱۵ آذرماه در موزه مردمشناسی خلیجفارس برپا میشود.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به اهمیت برنامههای فرهنگی ویژه کودکان افزود: هر عروسک روایتگر یک قصه و هر قصه بازتابدهنده بخشی از فرهنگ یک سرزمین است. تلاش ما این است که کودکان و نوجوانان با بهرهگیری از ابزارهای جذاب، خلاقانه و آموزشی، به شکلی مؤثر با میراث فرهنگی ملموس و ناملموس آشنا شوند.
او با تشریح بخشی از برنامههای آموزشی این رویداد گفت: در این نمایشگاه، بیش از ۲۰۰ عروسک ایرانی و ملل مختلف همراه با پخش فیلم و انیمیشنهای مرتبط با فرهنگ ملتها به نمایش گذاشته میشود. همچنین موضوعاتی همچون آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایران و جهان، ترویج افسانهها و قصههای ملل، پرورش خلاقیت، تقویت مهارتهای حل مسئله، تفکر انتقادی و گسترش تخیل کودک در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته است.
زارعی با قدردانی از همکاری جمعیت دوستداران کودک هرمزگان در برپایی نمایشگاه بیان کرد: نمایشگاه سیار موزه عروسکها، نمونهای موفق از مشارکت نهادهای مردمنهاد در ترویج آموزش فرهنگی است و زمینه دسترسی بیشتر خانوادهها به رویدادهای آموزشی و هنری را فراهم میکند.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در ادامه با اشاره به بازگشایی مجدد موزه مردمشناسی خلیجفارس پس از ماهها تعطیلی گفت: این نمایشگاه نخستین رویداد فرهنگی است که همزمان با بازگشایی موزه برگزار میشود و امیدواریم با استمرار برنامههای فرهنگی، این فضا بار دیگر به پایگاهی فعال برای معرفی فرهنگ و تاریخ هرمزگان تبدیل شود.
علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۷ از این نمایشگاه بازدید کنند.