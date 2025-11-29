رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد:
فناوری پلاسمای سرد در بندرعباس؛ گامی نو برای درمان زخمهای دیابتی +فیلم
با راهاندازی یازدهمین کلینیک تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در بندرعباس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان این فناوری را تحولی مؤثر در تسریع التیام زخمهای دیابتی و کاهش عوارض این بیماران دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، در آیین تجهیز و راهاندازی یازدهمین کلینیک تخصصی درمان زخم با فناوری پلاسمای سرد در بندرعباس، دکتر پژمان شاهرخی با قدردانی از حضور مدیران و مسئولان ملی و استانی، اظهار کرد: زخم بیماران دیابتی یکی از پرهزینهترین و پرعارضهترین چالشهای نظام سلامت است و هر پیشرفت در حوزه درمان زخم، به بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش هزینههای درمانی منجر میشود.
وی با اشاره به همکاری سازمان تأمین اجتماعی در راهاندازی این مرکز افزود: ما امروز شاهد عملیاتی شدن یکی از دستاوردهای ملی و آغاز تحول در استاندارد درمان زخمهای پیچیده بیماران دیابتی در هرمزگان هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره سازوکار این فناوری توضیح داد: پلاسمای سرد مجموعهای از ذرات یونی باردار و الکترونهایی است که در دمای پایین فعالیت میکنند و با ایجاد استرس کنترلشده و ایمن، موجب افزایش خونرسانی، کاهش درد، تسریع التیام زخم و کاهش نیاز به دبریدمان میشود. حتی در مواردی میتواند احتمال قطع عضو را نیز کاهش دهد.
شاهرخی با اشاره به بررسیهای جهانی در این حوزه تصریح کرد: هرچند این روش هنوز جایگزین درمانهای کلاسیک نشده، اما در کشورهای مختلف اثر همافزایی بسیار مطلوبی داشته و بهعنوان یک روش افزوده مؤثر، روند بهبود بیماران را سرعت میبخشد.
وی خاطرنشان کرد: امروز خوشحالیم که این فناوری در هرمزگان وارد مرحله کاربردی و کارآزمایی بالینی شده است و میتواند به بهبود روند درمان بیماران نیازمند کمک کند.