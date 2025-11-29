خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد:

فناوری پلاسمای سرد در بندرعباس؛ گامی نو برای درمان زخم‌های دیابتی +فیلم

فناوری پلاسمای سرد در بندرعباس؛ گامی نو برای درمان زخم‌های دیابتی +فیلم
کد خبر : 1720461
لینک کوتاه کپی شد.

با راه‌اندازی یازدهمین کلینیک تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در بندرعباس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان این فناوری را تحولی مؤثر در تسریع التیام زخم‌های دیابتی و کاهش عوارض این بیماران دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  در آیین تجهیز و راه‌اندازی یازدهمین کلینیک تخصصی درمان زخم با فناوری پلاسمای سرد در بندرعباس، دکتر پژمان شاهرخی با قدردانی از حضور مدیران و مسئولان ملی و استانی، اظهار کرد: زخم بیماران دیابتی یکی از پرهزینه‌ترین و پرعارضه‌ترین چالش‌های نظام سلامت است و هر پیشرفت در حوزه درمان زخم، به بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش هزینه‌های درمانی منجر می‌شود.

وی با اشاره به همکاری سازمان تأمین اجتماعی در راه‌اندازی این مرکز افزود: ما امروز شاهد عملیاتی شدن یکی از دستاوردهای ملی و آغاز تحول در استاندارد درمان زخم‌های پیچیده بیماران دیابتی در هرمزگان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره سازوکار این فناوری توضیح داد: پلاسمای سرد مجموعه‌ای از ذرات یونی باردار و الکترون‌هایی است که در دمای پایین فعالیت می‌کنند و با ایجاد استرس کنترل‌شده و ایمن، موجب افزایش خون‌رسانی، کاهش درد، تسریع التیام زخم و کاهش نیاز به دبریدمان می‌شود. حتی در مواردی می‌تواند احتمال قطع عضو را نیز کاهش دهد.

شاهرخی با اشاره به بررسی‌های جهانی در این حوزه تصریح کرد: هرچند این روش هنوز جایگزین درمان‌های کلاسیک نشده، اما در کشورهای مختلف اثر هم‌افزایی بسیار مطلوبی داشته و به‌عنوان یک روش افزوده مؤثر، روند بهبود بیماران را سرعت می‌بخشد.

وی خاطرنشان کرد: امروز خوشحالیم که این فناوری در هرمزگان وارد مرحله کاربردی و کارآزمایی بالینی شده است و می‌تواند به بهبود روند درمان بیماران نیازمند کمک کند.

حجم ویدیو: 71.95M | مدت زمان ویدیو: 00:02:58 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی