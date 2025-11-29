اولین کنگره بینالمللی زیست محیطی شهر سبز در تبریز برگزار میشود/ تبریز بدون کیسه پلاستیکی
اولین کنگره بینالمللی زیست محیطی شهر سبز، دانشگاه سبز، ۱۱ و ۱۲ آذرماه با حضور مسئولان استانی و میهمانان خارجی و داخلی با همکاری شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جمشید اسماعیلی، دبیر کنگره بینالمللی زیستمحیطی «شهر سبز، دانشگاه سبز»، شنبه، ۸ آذرماه در نشست خبری این کنگره با تأکید بر ضرورت حفظ محیط زیست، اظهار کرد: بشر هنوز به درک کاملی از گستره حیات در هستی نرسیده است و خداوند فضایی به ما بخشیده که در آن تنفس میکنیم. در تمام نظام هستی، تنها جایی که در تسلط ما قرار دارد، زمین است و اگر شرایط حیات را در آن از بین ببریم، طبیعت برای هر چیز پاسخی قاطع دارد.
وی با اشاره به تلاشهای انجامگرفته برای برگزاری این رویداد گفت: نزدیک به پنج ماه کار مداوم صورت گرفته و حتی جنگ ۱۲ روزه نیز این فعالیت را متوقف نکرد. این کنگره با همکاری ۷۰۰ نفر محقق برگزار میشود و وظیفه داریم هر آنچه میتوانیم برای حفظ این زمین انجام دهیم.
اسماعیلی، شهرداری را یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نهادها در این مسیر دانست و افزود: شهرداری تبریز از دانشگاه کمک خواسته تا مسیری فراهم شود که تبریز الگوی شهرهای دیگر گردد، همانگونه که در زمینههای دیگر نیز پیشرو است.
وی خاطرنشان کرد: بحث آموزش و ارائه تحقیقات توسط متخصصان صورت گرفته و با افتخار در کنار افراد توانمند این مسئولیت را برعهده گرفتهایم.
وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز با دارا بودن ۱۰۰ هکتار فضای سبز تنفسگاه شهر محسوب میشود، یادآور شد: هدف اصلی ما این است که تمام سازمانها بدانند چه وظایفی در حوزه محیط زیست دارند و این موضوع باید با همکاری مسئولان برآورد شود. انتظار داریم دستگاههای مسئول هر چه زودتر کمیته پایش زیستمحیطی را راهاندازی کنند.
دبیر کنگره خطاب به شهروندان و مسئولان تأکید کرد: ما با این کنگره، باید دغدغه زیستمحیطی ایجاد کنیم. خوشحالیم که شهرداری تبریز این موضوع را در برنامههای خود مدنظر قرار داده است. دانشگاه سبز یعنی دانشگاهی با دغدغه محیط زیست و امیدواریم خروجی این کنگره آن باشد که در شهر و دانشگاه شاهد تقویت این دغدغه باشیم و مثلاً استفاده کمتر از کیسهها در میان شهروندان را ببینیم.
رضا خلیلی، رئیس کمیته علمی رویداد تبریز پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی نیز در این نشست گفت: مطالعه گذشته نشان میدهد دریاچه ارومیه با ناترازیهای فراوان زیستمحیطی، مدیریتی و سرمایهگذاری مواجه بوده است، ناترازیهایی که استان آذربایجان را متأثر کرده است.
وی با بیان اینکه تبریز روزانه بیش از ۱۰۰۰ تن زباله تولید میکند، افزود: از شهرداری تبریز بابت نوسازی ناوگان حملونقل عمومی تشکر میکنیم، اما این کافی نیست بلکه مردم و شهروندان نیز باید احساس مسئولیت کنند.
خلیلی با اشاره به اقدامات مشترک با نهادهای شهری گفت: تفاهمنامهای با اتاق بازرگانی تبریز منعقد کردهایم که یکی از محورهای آن برنامه «تبریز بدون کیسه پلاستیکی» است.
وی خاطرنشان کرد: در نخستین کنگره بینالمللی زیستمحیطی، حدود هشت کارگاه و گفتمان برگزار شده و ادامه خواهد داشت سخنرانان کلیدی و تخصصی از دانشگاههای مختلف نیز دعوت شدهاند.
وی با بیان اینکه این رویداد نقطه آغاز تمرکز بیشتر بر اقدامات دوستدار محیط زیست است، تأکید کرد: در دایرةالمعارف، تبریز به معنای پیشی گرفتن آمده است، بنابراین در حوزه زیستمحیطی نیز باید تبریز بنیانگذار ساختار مدیریتی علمی مبتنی بر تفکر نو و اقداماتی باشد که کمترین آسیب را به طبیعت برساند.
وی افزود: برای رفع مشکلاتی که با آنها مواجهیم، باید خلاقیت و نوآوری به خرج دهیم. نتایج پنلها و مقالات تخصصی باید در مدیریت شهری اجرا شود تا بتوانیم به طبیعت بازگردیم و محیطی مطلوب برای زندگی شهروندان فراهم کنیم.
خلیلی از دریافت ۶۶۳ مقاله به دبیرخانه این کنگره خبر داد.
تبریز بدون کیسه پلاستیکی
وی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبودها و تحریمهای موجود در حوزه سرمایهگذاری ضروری است راهکارهای مؤثر و عملیاتی پیدا کنیم و در کنار آن با فرهنگسازی و اصلاح رفتارهای اجتماعی، برنامه «تبریز بدون کیسه پلاستیکی» را بهصورت جدی و عملیاتی پیش ببریم.
لیلا خازینی، دبیر اجرایی کنگره با اشاره به گستردگی حضور دانشگاهها گفت: اکثر دانشگاههای سطح یک کشور در این کنگره مشارکت دارند. در بخش بینالملل نیز کمیته علمی متشکل از اعضای هیئت علمی کشورهایی چون ایرلند، کانادا، فرانسه، چین، ژاپن، آذربایجان، ترکیه و عمان است اما نمایندگان آذربایجان، ترکیه و عمان بهعنوان سخنران حضور خواهند داشت.
وی درباره ابعاد علمی کنگره افزود: هشت محور شامل حکمرانی زیستمحیطی، شهر سبز و دانشگاه سبز، انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت پسماند، آموزش و فرهنگ شهر سبز و دانشگاه سبز، تنوع زیستی و اکوسیستم، فناوریهای دادهمحور و ... در این کنگره پیشبینی شده و هشت پنل تخصصی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به محدودیت زمانی گفت: به دلیل فشردگی برنامههای رویداد تبریز ۲۰۲۵، زمان ما محدود بود با این حال به دلیل اهمیت موضوع طی یکماه از فرصت ارسال مقاله، نزدیک به ۷۰۰ مقاله دریافت شد و در نهایت ۲۷۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
خازینی اظهار کرد: بیشترین تعداد مقالات، یعنی ۱۲۰ مقاله از دانشگاه تبریز ارسال شده و کمترین تعداد مربوط به محور آموزش و فرهنگ بوده است.