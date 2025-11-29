خبرگزاری کار ایران
10 مصدوم حاصل تصادف مینی‌بوس و پراید در محور آبگرم محلات

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات به وقوع حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرده و گفت: تصادف مینی‌بوس و پراید در محور آبگرم محلات 10 مصدوم برجای گذاشت. این حادثه حدود ساعت 6:30 صبح امروز در محور آبگرم رخ داد.

به گزارش ایلنا، محسن اسماعیلی به فرایند امدادرسانی به مصدومان این حادثه رانندگی اشاره داشته و در این خصوص افزود: در پی اعلام این حادثه به مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی، بلافاصله 3 دستگاه آمبولانس به محل اعزام شده و فرایند امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را اجرایی کردند.

وی ادامه داد: 10 مصدوم این حادثه به بیمارستان امام خمینی محلات اعزام شدند. 2 مصدوم در اتاق عمل و یک مادر باردار در بلوک زایمان بیمارستان تحت مراقبت هستند. بقیه مصدومان در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی این شهرستان در حال دریافت خدمات درمانی هستند.

