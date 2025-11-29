خبرگزاری کار ایران
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی لرستان خبر داد؛

دستگیری باند چهار نفره حفاری غیرمجاز در پلدختر

دستگیری باند چهار نفره حفاری غیرمجاز در پلدختر
فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان لرستان از دستگیری یک باند چهار نفره حفاری غیرمجاز در کوه‌های اطراف شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی قدمی روز شنبه هشتم آذر ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی تعامل و همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان پلدختر با یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، مأموران پاسگاه میان‌کوه شرقی هنگام گشت‌زنی موفق شدند چهار نفر را به اتهام حفاری غیرمجاز دستگیر کنند. 

وی بیان کرد: متهمان در کوه‌های اطراف شهرستان پلدختر و به همراه ادوات حفاری از جمله فلزیاب، بیل، کلنگ و… و همچنین دو دستگاه خودروی سواری شناسایی و بازداشت شدند. برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است. 

سرهنگ قدمی تأکید کرد: مطابق قانون، هرگونه حفاری و کاوش با هدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با تعامل و همکاری مراجع قضایی و انتظامی با مرتکبان این‌گونه جرائم برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

