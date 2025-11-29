دستگیری باند چهار نفره حفاری غیرمجاز در پلدختر

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی قدمی روز شنبه هشتم آذر ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی تعامل و همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان پلدختر با یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، مأموران پاسگاه میان‌کوه شرقی هنگام گشت‌زنی موفق شدند چهار نفر را به اتهام حفاری غیرمجاز دستگیر کنند.

وی بیان کرد: متهمان در کوه‌های اطراف شهرستان پلدختر و به همراه ادوات حفاری از جمله فلزیاب، بیل، کلنگ و… و همچنین دو دستگاه خودروی سواری شناسایی و بازداشت شدند. برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

سرهنگ قدمی تأکید کرد: مطابق قانون، هرگونه حفاری و کاوش با هدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با تعامل و همکاری مراجع قضایی و انتظامی با مرتکبان این‌گونه جرائم برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

