آغاز اَبَرپروژه «مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری» در کرمانشاه/ اتصال کامل شهر تا پایان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، آیین افتتاح اَبَرپروژه ملی «برگردان سیم مسی به فیبر نوری» امروز ۸ آبان‌ماه با حضور محمدجعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. جعفرپور در این مراسم با اشاره به اینکه شبکه مسی در کشور نزدیک به یک قرن قدمت دارد، گفت: «امروز بیش از ۲۳۰ هزار خانه و واحد تجاری در استان کرمانشاه از شبکه مسی استفاده می‌کنند و زمان آن رسیده که این زیرساخت قدیمی جای خود را به فناوری پایدار و پرسرعت فیبر نوری بدهد.»

وی بیان کرد: شبکه مسی از حدود سال‌های ۱۳۱۰ در کشور توسعه یافته و در گذر زمان با فناوری‌های مختلف از سوئیچ‌های مکانیکی تا دیجیتال به مردم خدمات داده است، اما اکنون جهان به سمت ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری حرکت می‌کند و توسعه این فناوری یکی از شاخص‌های اصلی پیشرفت کشورهاست.

مدیرعامل مخابرات ایران با اشاره به مزایای اقتصادی این طرح اظهار داشت: «این پروژه تنها یک تحول ارتباطی نیست؛ بلکه ایجاد اشتغال وسیعی به همراه دارد. پیش‌بینی ما این است که حداقل ۱۵۰۰ شغل مستقیم و بیش از ۱۰ هزار شغل غیرمستقیم در حوزه‌های لجستیک، تأمین تجهیزات و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال در استان ایجاد شود که می‌تواند تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کرمانشاه داشته باشد.»

این مقام مسئول ادامه داد: با توسعه ارتباطات پرسرعت، فرصت‌های آموزشی، سلامت الکترونیک و کسب‌وکارهای آنلاین دیگر محدود به کلان‌شهرها نخواهد بود و ساکنان شهرهای کوچک و روستاها نیز می‌توانند از این امکانات بهره‌مند شوند.

جعفرپور با اشاره به دستور صریح رئیس‌جمهور در جلسه پنجم آبان برای اولویت‌بخشی به اتصال مدارس و مراکز سلامت گفت: «این موضوع را با قدرت دنبال می‌کنیم و تلاش داریم مدارس، مراکز درمانی و نقاط حساس استان را در سریع‌ترین زمان ممکن به فیبر نوری متصل کنیم.»

ویافزود: «یکی از مسائل مهم در کشور، ناترازی برق است. مراکز تلفنی قدیمی با تجهیزات فرسوده مصرف برق بالایی دارند و با اجرای این پروژه، می‌توانیم گام موثری در کاهش مصرف انرژی و حرکت به سمت فناوری‌های سبز برداریم.»

وی درباره زیرساخت‌های شهری مخابرات توضیح داد: «در شهر کرمانشاه ۱۵۰۰ کیلومتر کانال و داکت مخابراتی داریم که با حفاری‌های جدید این رقم به ۱۷۰۰ کیلومتر خواهد رسید. برای تکمیل پروژه حدود ۴۰۰ کیلومتر حفاری جدید لازم است و انتظار داریم دستگاه‌های استانی و شهرداری‌ها همان‌گونه که تاکنون همکاری داشته‌اند، روند اجرای پروژه را تسهیل کنند.»

جعفرپور تأکید کرد: «تعهد ما به استاندار محترم کرمانشاه این است که تا پایان سال ۱۴۰۵ شهر کرمانشاه را به طور کامل به فیبر نوری متصل کنیم و تمامی سوئیچ‌های قدیمی جمع‌آوری شود.»

وی افزود: «هدف ملی شرکت مخابرات این است که تا پایان دولت چهاردهم، ۶۰ درصد جمعیت کشور به شبکه فیبر نوری متصل شوند.»

مدیرعامل مخابرات ایران همچنین از تکالیف قانونی شرکت برای اتصال شعب انتخاباتی، دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و حتی دهیاری‌ها خبر داد و تأکید کرد این روند طبق برنامه هفتم توسعه با جدیت در حال پیگیری است.

جعفر پور در پایان با قدردانی از همراهی استانداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان گفت: «کرمانشاه از استان‌های پیشرو در اجرای طرح فیبر نوری خواهد بود و امیدواریم با همکاری مسئولان، این پروژه ملی در زمان مقرر تکمیل و زمینه‌ساز توسعه ارتباطی و اقتصادی استان شود.»

