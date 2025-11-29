برف و باران در راه آذربایجان غربی
کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید خلیلی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی و با توجه به تداوم استقرار الگوهای پایدار بر منطقه تا اوایل هفته جاری، جوی آرام در سطح استان حاکم بوده که این شرایط زمینه افزایش غلظت آلایندههای جوی در شهرهای بزرگ و پرجمعیت استان را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: از روز دوشنبه (۱٠ آذر) با ورود موج بارشی جدید شرایط برای افزایش سرعت وزش باد کاهش غلظت آلایندهها و بارش متناوب باران و برف در سطح استان فراهم خواهد شد.
خلیلی خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر وقت روز سهشنبه(۱۱ آذر) در استان ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی استان در خصوص تغییرات دمایی نیز افزود: برای روزهای آینده تغییرات محسوسی در سطح استان از نظر دمایی روی نخواهد داد.