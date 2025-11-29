خبرگزاری کار ایران
سانحه رانندگی جاده میاندوآب-مهاباد یک کشته و هشت مصدوم بر جای گذاشت

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب گفت: در پی برخورد سه دستگاه خودرو، در جاده میاندوآب به مهاباد یک نفر جان خود را از دست داد و هشت نفر نیز مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، سامان محمدی  اظهار کرد: در سانحه رانندگی که میان دو دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پی‌کی رخ داد، شدت برخورد به حدی بود که یکی از سرنشینان در دم جان باخت و هشت تن دیگر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام سانحه، نیروهای آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس در کوتاه‌ترین زمان به محل اعزام شده و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را به مراکز درمانی انتقال دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی میاندوآب همچنین گفت: نیروهای این سازمان علاوه بر عملیات رهاسازی افراد گرفتار، ایمن‌سازی و پاکسازی مسیر را نیز انجام دادند.

 

