سانحه رانندگی جاده میاندوآب-مهاباد یک کشته و هشت مصدوم بر جای گذاشت
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب گفت: در پی برخورد سه دستگاه خودرو، در جاده میاندوآب به مهاباد یک نفر جان خود را از دست داد و هشت نفر نیز مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، سامان محمدی اظهار کرد: در سانحه رانندگی که میان دو دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پیکی رخ داد، شدت برخورد به حدی بود که یکی از سرنشینان در دم جان باخت و هشت تن دیگر مصدوم شدند.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام سانحه، نیروهای آتشنشانی، هلالاحمر و اورژانس در کوتاهترین زمان به محل اعزام شده و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را به مراکز درمانی انتقال دادند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی میاندوآب همچنین گفت: نیروهای این سازمان علاوه بر عملیات رهاسازی افراد گرفتار، ایمنسازی و پاکسازی مسیر را نیز انجام دادند.