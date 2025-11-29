توقف فوری حفاری غیرمجاز در حریم مسجد وکیل با ورود میراث

به گزارش ایلنا، داریوش اسدی با بیان اینکه نیروهای حفاظت میراث فرهنگی در همان ساعات اولیه پس از اطلاع از آغاز عملیات، در محل حاضر شده‌اند، گفت:هیچ مجوزی برای اجرای این بخش از پروژه از سوی اداره‌کل صادر نشده بود و بلافاصله مانع ادامه کار شدیم.

مسئول امور حقوقی و املاک میراث فرهنگی فارس ضمن قدردانی از ورود سریع دستگاه قضایی و همراهی دادستان محترم فارس افزود:دغدغه و حساسیت شهروندان و دوستداران میراث فرهنگی کاملاً به‌جا است. ما مدافع حقوق تاریخی و فرهنگی این سرزمین هستیم و اجازه نخواهیم داد هیچ پروژه‌ای بدون رعایت ضوابط و نظارت کارشناسی در بافت تاریخی اجرا شود.

اسدی با اشاره به ضرورت ساماندهی شبکه فاضلاب در بافت تاریخی شیراز توضیح داد:ما با اصل اجرای طرح اتصال فاضلاب محور زندیه و سرای فیل به شبکه شهری مخالف نیستیم؛ بلکه آن را برای حفاظت از بناهای تاریخی ضروری می‌دانیم. مشکل ما در نحوه اجراست، نه در اصل پروژه است.

اوتأیید کرد که خوشبختانه هیچ آسیبی به مسجد وکیل یا بناهای اطراف وارد نشده است و عملیات پیش از ایجاد خسارت متوقف شده است.

مسئول امور حقوقی و املاک میراث فرهنگی فارس هشدار داد:ادامه هرگونه فعالیت در این محدوده، منوط به صدور مجوزهای لازم و نظارت کارشناسان میراث فرهنگی است. در صورت هرگونه تخلف یا وارد شدن کوچک‌ترین آسیب به میراث تاریخی، بدون تردید ورود کرده و موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.

وی در پایان از دادستان محترم و فهیم فارس به خاطر ورود به موقع به موضوع قدردانی کرد.

