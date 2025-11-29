خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بستری ۱۱۲ بیمار مبتلا به آنفلوانزا در مراکز درمانی گیلان

بستری ۱۱۲ بیمار مبتلا به آنفلوانزا در مراکز درمانی گیلان
کد خبر : 1720242
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به روند افزایشی ابتلا به آنفلوانزا در استان گفت: هم‌اکنون ۱۱۲ بیمار مبتلا به آنفلوانزا در مراکز درمانی گیلان بستری هستند.

به گزارش ایلنا از رشت، سیدمهدی سلیمانی با ارائه آخرین آمار ابتلاء به آنفلوانزا اظهار کرد: از مجموع بیماران بستری، ۱۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

وی با اشاره به مهم‌ترین علائم این بیماری گفت: سردرد، کوفتگی بدن، سرفه خشک، بی‌حالی، تب و همچنین بروز مشکلات گوارشی مانند تهوع و استفراغ در کودکان از نشانه‌های شایع آنفلوانزای ویروسی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر اینکه این بیماری ویروسی نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک ندارد، عنوان کرد: تنها در صورت تشخیص پزشک و وجود عفونت ثانویه، آنتی‌بیوتیک تجویز می‌شود.

سلیمانی از بیماران مبتلا خواست در صورت درمان سرپایی در منزل، با استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان، استفاده از تب‌بر و مسکن، تغذیه مناسب، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، رعایت بهداشت تنفسی و پرهیز از روبوسی، در آغوش گرفتن و دست دادن، علاوه بر تسریع روند بهبود خود، از گسترش ویروس جلوگیری کنند.

وی همچنین توصیه کرد: شهروندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله دیابت و فشار خون و بیماران تحت شیمی‌درمانی از حضور غیرضروری در تجمعات خودداری کرده و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی