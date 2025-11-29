به گزارش ایلنا، میثم اکبری اظهار کرد: با توجه به افزایش گشت‌های مردمی و بسیجی در جنگل‌های هیرکانی بابل، این فرد شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر شد.

وی افزود: فرد بازداشت‌شده ادعا کرده است که به‌منظور تهیه پایه‌های چوبی اقدام به آتش‌افروزی کرده است.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل با اشاره به گستره وسیع جنگل‌های هیرکانی در بخش بندپی شرقی بابل، تأکید کرد: امنیت و حفاظت از این میراث کهن برای ما بسیار ارزشمند است و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بسیج، گشت‌های مستمر در این عرصه‌ها ادامه خواهد داشت.

استان مازندران با حدود دو میلیون و چهار هزار هکتار مساحت، دارای یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه طبیعی شامل جنگل و مرتع است. مدیریت این عرصه‌ها بر عهده دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر است که به ترتیب ۷۱ و ۲۹ درصد این اراضی را پوشش می‌دهند. درمجموع، ۵۴ درصد جنگل‌های شمال کشور و نیمی از جنگل‌های هیرکانی ثبت‌شده در یونسکو در جغرافیای مازندران قرار دارد.

انتهای پیام/