غلامرضا سیوندزاده، فوق تخصص گوارش و کبد و از پزشکان این مرکز با اعلام این خبر گفت: کلانژیوسکوپی یکی از روش‌های نوین آندوسکوپی غیرتهاجمی است که به‌صورت همزمان برای بررسی مستقیم بصری، تشخیص دقیق و مداخله درمانی در مجاری صفراوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با تاکید براین مطلب که این دستگاه در نوع خود در جنوب کشور بی‌نظیر است خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از این دستگاه امکان مشاهده زنده و دقیق ساختار مجاری صفراوی و بخصوص تشخیص دقیق سرطان های مجاری صفراوی که همواره با چالش‌های تشخیصی سخت همراه بوده است را فراهم می‌کند.

فوق تخصص گوارش و کبد بیمارستان ابوعلی سینا شیرازافزود: با استفاده از این دستگاه، انسدادها، تنگی‌ها و تومورهای مجاری صفراوی به‌ راحتی قابل شناسایی بوده و امکان بررسی مسیر و سلامت مجاری صفراوی فراهم می‌شود.

سیوند زاده یادآور شد : این فناوری کمک می‌کند تا پزشکان بتوانند به‌صورت همزمان اقدامات درمانی لازم را انجام دهند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت این روش در تشخیص بیماری‌های صفراوی اظهار داشت: کلانژیوسکوپی مجاری صفراوی نقش مهمی در تشخیص و درمان غیر جراحی تنگی‌های پس از پیوند کبد و درمان سنگ‌های صفراوی دارد.

سیوندزاده در پایان اظهارداشت: نصب و بهره‌برداری از این دستگاه پیشرفته در بیمارستان ابوعلی سینا، گامی مؤثر در جهت ارائه خدمات دقیق‌تر، کاهش نیاز به جراحی‌های تهاجمی و افزایش ایمنی و رفاه بیماران محسوب می‌شود.

