خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نصب پیشرفته‌ترین دستگاه کلانژیوسکوپی مجاری صفراوی در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز

نصب پیشرفته‌ترین دستگاه کلانژیوسکوپی مجاری صفراوی در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز
کد خبر : 1720185
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای توسعه خدمات فوق تخصصی و ارتقای سطح تشخیص و درمان بیماران، پیشرفته‌ترین دستگاه کلانژیوسکوپی مجاری صفراوی در بیمارستان خیریه تخصصی و فوق‌تخصصی ابوعلی سینا شیراز نصب و راه‌اندازی شد.

به گزارش ایلنا،  غلامرضا سیوندزاده، فوق تخصص گوارش و کبد و از پزشکان این مرکز با اعلام این خبر گفت: کلانژیوسکوپی یکی از روش‌های نوین آندوسکوپی غیرتهاجمی است که به‌صورت همزمان برای بررسی مستقیم بصری، تشخیص دقیق و مداخله درمانی در مجاری صفراوی مورد  استفاده قرار می‌گیرد. 

وی با تاکید براین مطلب که این دستگاه در نوع خود در جنوب کشور بی‌نظیر است خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از این دستگاه امکان مشاهده زنده و دقیق ساختار مجاری صفراوی و بخصوص تشخیص دقیق سرطان های مجاری صفراوی که همواره با چالش‌های تشخیصی سخت همراه بوده است  را فراهم می‌کند.

فوق تخصص گوارش و کبد بیمارستان ابوعلی سینا شیرازافزود: با استفاده از این دستگاه، انسدادها، تنگی‌ها و تومورهای مجاری صفراوی به‌ راحتی قابل شناسایی بوده و امکان بررسی مسیر و سلامت مجاری صفراوی فراهم می‌شود. 

 سیوند زاده یادآور شد : این فناوری کمک می‌کند تا پزشکان بتوانند به‌صورت همزمان اقدامات درمانی لازم را انجام دهند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت این روش در تشخیص بیماری‌های صفراوی اظهار داشت: کلانژیوسکوپی مجاری صفراوی نقش مهمی در تشخیص و درمان غیر جراحی تنگی‌های پس از پیوند کبد و درمان سنگ‌های صفراوی دارد. 

سیوندزاده در پایان اظهارداشت: نصب و بهره‌برداری از این دستگاه پیشرفته در بیمارستان ابوعلی سینا، گامی مؤثر در جهت ارائه خدمات دقیق‌تر، کاهش نیاز به جراحی‌های تهاجمی و افزایش ایمنی و رفاه بیماران محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی