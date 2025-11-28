ادارهکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد؛
غیرحضوری شدن مدارس بوشهر به دلیل آنفلوآنزا در روزهای 8 و 9 آذر
اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان بوشهر در اطلاعیهای اعلام کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران این استان و به منظور حفظ سلامت دانشآموزان در پی افزایش آنفلوآنزا و دیگر بیماریهای حاد تنفسی، آموزش مدارس در روزهای شنبه و یکشنبه، 8 و 9 آذر ماه، به صورت برخط برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان اردبیل و هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، با توجه به شرایط ناشی از بیماریهای حاد تنفسی و در راستای مدیریت وضعیت موجود، فرایند آموزش مدارس استان در روزهای شنبه و یکشنبه 8 و 9 آذر ماه، از طریق بستر سامانه شاد و به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.
در ادامه این اطلاعیه عنوان شده است مدارسی که طبق برنامه ملی موظف به اجرای مانور سراسری زلزله هستند، در این 2 روز تنها برای اجرای مانور و بر اساس دستورالعمل مربوطه فعالیت حضوری خواهند داشت. در این راستا تعیین کلاسها و گروههای شرکتکننده بر عهده مدیریت مدرسه است.
اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین در این اطلاعیه از مدیران مدارس خواسته است تا نسبت به اطلاعرسانی دقیق به خانوادهها و اجرای صحیح برنامههای آموزش برخط یا برنامه حضوری ویژه مانور اقدام کنند و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.