استمرار آلودگی در اصفهان تا اواسط هفته آینده
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم سکون و پایداری جوی و استمرار آلودگی هوا در نواحی مرکزی و صنعتی استان تا اواسط هفته پیش رو خبرداد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت الله علیعسگریان اظهار کرد: آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم جوی به نسبت پایدار در اغلب مناطق استان تا اواسط هفته آینده است.
وی ادامه داد: تا روز دوشنبه ۱۰ آذر غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان پدیده غالب خواهد بود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت پیش رو وضعیت کیفی هوای مناطق مرکزی ناسالم برای گروههای حساس است، افزود: بیشینه دما امروز نیز کمی کاهش دارد و دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در سردترین ساعات به ۲ درجه سلسیوس زیر صفر میرسد.
علی عسگریان اضافه کرد: بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر و چوپانان با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان طی ساعات آینده خواهند بود.
شاخص هوای کلانشهر اصفهان، خمینیشهر و قهجاورستان امروز جمعه هفتم آذرماه در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.