خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استمرار آلودگی در اصفهان تا اواسط هفته آینده

استمرار آلودگی در اصفهان تا اواسط هفته آینده
کد خبر : 1720046
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم سکون و پایداری جوی و استمرار آلودگی هوا در نواحی مرکزی و صنعتی استان تا اواسط هفته پیش رو خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت الله علی‌عسگریان اظهار کرد: آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم جوی به نسبت پایدار در اغلب مناطق استان تا اواسط هفته آینده است.

وی ادامه داد: تا روز دوشنبه ۱۰ آذر غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان پدیده غالب خواهد بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت پیش رو وضعیت کیفی هوای مناطق مرکزی ناسالم برای گروه‌های حساس است، افزود: بیشینه دما امروز نیز کمی کاهش دارد و دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در سردترین ساعات به ۲ درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

علی عسگریان اضافه کرد: بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر و چوپانان با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان طی ساعات آینده خواهند بود.

شاخص هوای کلانشهر اصفهان، خمینی‌شهر و قهجاورستان امروز جمعه هفتم آذرماه در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی