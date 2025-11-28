مدارس آذربایجان شرقی همچنان غیرحضوری شدند/ فعالیت ادارت به روال عادی برگشت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بر اساس مصوبات جلسه روز جمعه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، مقرر شد در روز شنبه مدارس شهرستان‌های تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجبشیر، لیلان، ملکان، شبستر، مراغه و مرند به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار شوند.

همچنین مقرر شد، گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد و اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روزهای شنبه و یکشنبه تداوم خواهد داشت.

در روزهای شنبه و یکشنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و قطارشهری رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تک‌سرنشین استفاده نکنند.

به مردم نیز توصیه شده که فضای باز از ماسک استفاده و از فعالیت ورزشی پرهیز و سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

