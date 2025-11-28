به گزارش روز جمعه ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، افزود: نظارت بر شبکه تامین، تولید و توزیع باید به صورت مستمر و نظام‌ مند انجام شود.

وی اظهار کرد: هر حلقه‌ای که از نظارت خارج باشد، می‌تواند زمینه‌ ساز نوسان قیمت و اختلال در دسترسی مردم به کالاهای ضروری شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: این استان از نظر تامین اقلام اساسی و نهاده‌های دامی جایگاه ممتازی در کشور دارد و این ظرفیت‌ها باید با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق، به فرصتی پایدار برای کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها تبدیل شود.

سرمست، ادامه داد: برای تحقق این هدف، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اصناف و شبکه توزیع ضروری است.

ستاد تنظیم بازار استان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و اقتصادی برگزار و در این نشست آخرین وضعیت زنجیره تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

