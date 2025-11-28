استاندار آذربایجان شرقی:
تنظیم بازار استان بدون رصد دقیق تمام حلقههای زنجیره تامین امکانپذیر نیست
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر کنترل بازار عرضه کالاهای اساسی، گفت: تنظیم بازار استان بدون رصد دقیق تمام حلقه های زنجیره تأمین امکان پذیر نیست.
به گزارش روز جمعه ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، افزود: نظارت بر شبکه تامین، تولید و توزیع باید به صورت مستمر و نظام مند انجام شود.
وی اظهار کرد: هر حلقهای که از نظارت خارج باشد، میتواند زمینه ساز نوسان قیمت و اختلال در دسترسی مردم به کالاهای ضروری شود.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: این استان از نظر تامین اقلام اساسی و نهادههای دامی جایگاه ممتازی در کشور دارد و این ظرفیتها باید با مدیریت صحیح و برنامهریزی دقیق، به فرصتی پایدار برای کنترل بازار و تثبیت قیمتها تبدیل شود.
سرمست، ادامه داد: برای تحقق این هدف، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، اصناف و شبکه توزیع ضروری است.
ستاد تنظیم بازار استان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، نظارتی و اقتصادی برگزار و در این نشست آخرین وضعیت زنجیره تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.