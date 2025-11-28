خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار آذربایجان شرقی:

تنظیم بازار استان بدون رصد دقیق تمام حلقه‌های زنجیره تامین امکان‌پذیر نیست

تنظیم بازار استان بدون رصد دقیق تمام حلقه‌های زنجیره تامین امکان‌پذیر نیست
کد خبر : 1720032
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر کنترل بازار عرضه کالاهای اساسی، گفت: تنظیم بازار استان بدون رصد دقیق تمام حلقه ‌های زنجیره تأمین امکان‌ پذیر نیست.

به گزارش روز جمعه ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، افزود: نظارت بر شبکه تامین، تولید و توزیع باید به صورت مستمر و نظام‌ مند انجام شود.

وی اظهار کرد: هر حلقه‌ای که از نظارت خارج باشد، می‌تواند زمینه‌ ساز نوسان قیمت و اختلال در دسترسی مردم به کالاهای ضروری شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: این استان از نظر تامین اقلام اساسی و نهاده‌های دامی جایگاه ممتازی در کشور دارد و این ظرفیت‌ها باید با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق، به فرصتی پایدار برای کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها تبدیل شود.

سرمست، ادامه داد: برای تحقق این هدف، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اصناف و شبکه توزیع ضروری است.

ستاد تنظیم بازار استان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و اقتصادی برگزار و در این نشست آخرین وضعیت زنجیره تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی