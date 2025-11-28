تسهیل در روند اجرای یک پروژه بزرگ گردشگری_فرهنگی شیراز

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با اشاره به اهمیت این طرح در آینده گردشگری شیراز گفت: در سند راهبردی توسعه گردشگری استان، تسهیل در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تعیین شده است.

وی افزود: پروژه سی‌راز تنها یک مجموعه گردشگری نیست؛ بلکه یکی از پروژه‌های شاخص کشور در پیوند هنر معماری، اقتصاد گردشگری و فضای فرهنگی است. این طرح با سرمایه‌گذاری دکتر محمدحسن نعمتی که از افتخارات پزشکی استان هستند، می‌تواند الگوی جدیدی از توسعه گردشگری و فرهنگی در شیراز ارائه دهد.

استاندار فارس با اشاره به طراحی معماری اصیل ایرانی–اسلامی این مجموعه و کسب جوایز بین‌المللی خاطرنشان کرد: وجود چنین ظرفیت‌هایی ایجاب می‌کند که پروژه درگیر پیچ‌وخم‌های اداری نشود؛ بنابراین همه دستگاه‌ها باید با نگاه حمایتی، مسیر اجرای چنین پروژه‌هایی را هموار کنند.

امیری پس از استماع درخواست‌های مجریان پروژه، دستوراتی در زمینه بهسازی و تکمیل راه‌های دسترسی، تسهیل در الحاق زمین برای ایجاد پارکینگ، انشعابات تأمین انرژی، تقویت شبکه ارتباطی و فراهم‌سازی سایر نیازهای فنی صادر کرد.

در این بازدید، که سید احمد احمدی‌زاده مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست، استاندار فارس را همراهی می کرد، مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، محمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی، محمدمهدی عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان و آرش فرج‌زاده قائم‌مقام شهردار شیراز توضیحاتی درباره مراحل اجرا، برنامه زمان‌بندی و نیازهای پروژه ارائه کردند.

پروژه سی‌راز شامل مرکز همایش‌های بین‌المللی با ۱۲ سالن مجهز و سالن اصلی ۱۷۰۰ نفره، هتل پنج‌ستاره، مجموعه رستوران‌ها و ۴۰ هزار مترمربع فضای سبز است و پیش‌بینی می‌شود برای بیش از هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند.

