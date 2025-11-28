خبرگزاری کار ایران
جشنواره جهانی فیلم فجر شیراز؛

اسامی فیلم‌های بخش فجرپلاس اعلام شد
بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم فجر بخش غیررقابتی فجر پلاس ویژه فیلم‌های سینماگران استان فارس در این جشنواره اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، فهرست فیلم‌های راه‌یافته به بخش فجرپلاس جشنواره جهانی فیلم فجر شامل مجموعه‌ای متنوع از آثار فیلمسازان جوان و باتجربه است. در این بخش، آثاری چون «تبر» به کارگردانی محمد کارت و «حقیقت نه مجاز است» ساخته وحید مباشری و اسما درویش‌خوب حضور دارند. همچنین فیلم «دفتر قاصدک‌ها» به کارگردانی آزاده مسیح‌زاده و «رامخانه» ساخته احسان شادمانی در این فهرست دیده می‌شوند.

از دیگر فیلم‌های راه‌یافته می‌توان به «زیر سایه بلوط» به کارگردانی حسین اللهیاری، «یک ذهن زیبا» ساخته امین گودرزی‌پور، «قبل از تاریکی» به کارگردانی مصیب حنایی و «گالیا» اثر مصطفی رستم‌پور اشاره کرد. همچنین دو فیلم با عنوان «همبازی» به ترتیب از نیماتابش و سعید ترابی نیز در بخش فجرپلاس حضور دارند.

در ادامه، فیلم‌های «هملت در کوار هلو می‌چیند» به کارگردانی مسعود احمدی، «اضافی» ساخته احمدرضا علی‌نژاد، «بازنده» اثر ایمان ویسی و «پرومته در خواب» به کارگردانی مسعود احمدی نیز در این بخش به نمایش درمی‌آیند. همچنین آثار «روبه شب» به کارگردانی سعید کشاورز، «کفچلیز» ساخته شیوا بافهم، «تسخیر سایه‌ها» از فاطمه اکرمی و «آتل» به کارگردانی مهدی صدیقی جزو فیلم‌های انتخابی هستند.

در میان دیگر فیلم‌ها، «خرده‌سیاره» ساخته احسان شادمانی، «صبحی دیگر» اثر مهران جهاندیده، «کی اول شد» به کارگردانی قیام کرمی شیرازی و «ناگهان سکوت» ساخته سیده منصوره موسوی حضور دارند. فیلم‌های «تکلیف» به کارگردانی محمدحسین فتحی، «سایه‌های آفتاب‌گردان» ساخته رویا زنبق، «سرخ» اثر محمد رازدار و «لباس فرم» به کارگردانی محمدرضا دهقان و پرهام کاویانی نیز در این فهرست قرار دارند.

در پایان، فیلم‌های «ناک‌اوت» ساخته امیرحسین خباززاده و «هر کجا هستم باشم» به کارگردانی علی نیکومنش مجموعه فیلم‌های راه‌یافته به بخش فجرپلاس را تکمیل می‌کنند.

تولید کننده پالت پلاستیکی