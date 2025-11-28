خبرگزاری کار ایران
عامل تیراندازی و آتش‌سوزی خودرو توسط پلیس خرم‌آباد دستگیر شد

کد خبر : 1720025
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد از شناسایی ودستگیری سریع عامل تیراندازی به منزل و آتش زدن یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در یکی از روستاهای این شهرستان، توسط مأموران بخش انتظامی بیرانشهر این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «هادی کیانمهر» امروز جمعه در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی تماس تلفنی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی به یک منزل مسکونی و آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در یکی از روستاهای شهرستان خرم‌آباد، بلافاصله مأموران انتظامی بخش بیرانشهر در محل حاضر شدند. 

وی افزود: با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بخش انتظامی بیرانشهر، در کمتر از ۲۴ ساعت عامل اصلی تیراندازی و آتش‌سوزی شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش به همراه سلاح بکار رفته دستگیر شد. 

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد تصریح کرد: فرد دستگیرشده در تحقیقات پلیس به ارتکاب بزه خود اعتراف و انگیزه ارتکاب این اقدام مجرمانه را اختلافات ملکی عنوان کرده است. 

سرهنگ کیانمهر در پایان با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس اجازه عرض‌اندام به هنجارشکنان را نخواهد داد و پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه و قانون‌گریزانه قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

