به گزارش ایلنا، سرهنگ «هادی کیانمهر» امروز جمعه در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی تماس تلفنی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی به یک منزل مسکونی و آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در یکی از روستاهای شهرستان خرم‌آباد، بلافاصله مأموران انتظامی بخش بیرانشهر در محل حاضر شدند.

وی افزود: با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بخش انتظامی بیرانشهر، در کمتر از ۲۴ ساعت عامل اصلی تیراندازی و آتش‌سوزی شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش به همراه سلاح بکار رفته دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد تصریح کرد: فرد دستگیرشده در تحقیقات پلیس به ارتکاب بزه خود اعتراف و انگیزه ارتکاب این اقدام مجرمانه را اختلافات ملکی عنوان کرده است.

سرهنگ کیانمهر در پایان با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس اجازه عرض‌اندام به هنجارشکنان را نخواهد داد و پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه و قانون‌گریزانه قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

