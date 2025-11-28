امیر عباس انوری:
مدیران سوادکوه شمالی هیچ توجهی به قهرمانان ورزشی ندارند
مربی تیم ملی جوجیتسو برزیلی، از بیتوجهی دستگاه ورزش و مسئولان شهرستان سوادکوه شمالی به قهرمانان ورزشی این منطقه به ویژه خانواده انوری که دارای مقامات جهانی و آسیایی هستند، انتقاد کرد.
امیر عباس انوری، در گفتگو با خبرنگار ایلنا از بیتوجهی دستگاههای ورزش و مدیران شهرستان سوادکوه شمالی به قهرمانان ورزشی این شهرستان، بهویژه خانواده انوری که دارای مقامات جهانی و آسیایی هستند، انتقاد کرد.
انوری با اشاره به موفقیتهای چشمگیر خانواده انوری در عرصههای بینالمللی، گفت: با وجود کسب مدال طلای تاریخی امیر ارسلان انوری در مسابقات جهانی جوجیتسو برزیلی در ابوظبی، متاسفانه هیچیک از مسئولین شهرستان سوادکوه شمالی، از جمله دستگاه ورزش، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی، حتی یک پیام تبریک هم صادر نکردند که این امر برای ما جای تعجب دارد.
وی افزود: هرچند از حمایتهای اعضای شورای شهر و فرماندهی سپاه شهرستان تشکر میکنیم، اما متاسفانه فرمانداری و دستگاه ورزش شهرستان در قبال این افتخارآفرینی بیتفاوت بودهاند.
مربی تیم ملی جوجیتسو برزیلی همچنین در خصوص افتخارات دیگر اعضای خانواده انوری اظهار داشت: امیر ارسلان انوری که تنها ۹ سال دارد، مدال طلای مسابقات جهانی جوجیتسو در ابوظبی را کسب کرد. همچنین عرفان انوری، برادر او۸ در مسابقات ۲۰۲۳ آسیا مدال برنز گرفت و در مسابقات جایزه بزرگ استانبول که جزء رنکینگ جهانی بود، موفق به کسب مدال نقره شد.
انوری ادامه داد: خانواده انوری طی سالهای اخیر توانستهاند عناوین مختلف بینالمللی را کسب کنند، اما متاسفانه با وجود این موفقیتها، دستگاههای اجرایی شهرستان هیچ حمایتی از آنها نداشتهاند.
وی به درخشش ورزشکاران شهرستان سوادکوه شمالی در رقابتهای جهانی و آسیایی اشاره کرد و افزود: انجمن جوجیتسو برزیلی استان مازندران در دهههای اخیر با درخشش ورزشکاران این شهرستان در مسابقات مختلف جهانی و آسیایی، عناوین زیادی به دست آورده است، اما همچنان از سوی مدیران شهرستان و نمایندگان مجلس بیتوجهی به این افتخارات وجود دارد.