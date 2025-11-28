لزوم توسعه چتر حمایتی و اولویت بخشی به مناطق حاشیه ای و کمتر برخوردار در طرح نماد

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز جمعه هفتم آذر ماه در جلسه ائتلاف نماد، با بیان اینکه محوریت و راهبری اصلی این طرح حوزه آموزش و پرورش است، گفت: بر این اساس باید بدنه کارشناسی و تخصصی در این حوزه به صورت ثابت تعیین شود.

وی افزود: همه دستگاه‌ها برای تامین نیروی تخصصی، ارایه داده و دسترسی‌های لازم به آموزش و پرورش همکاری لازم را داشته باشند و از موازی کاری یا کار جزیره‌ای در این حوزه به سبب اهمیت موضوع خودداری شود.

وی ادامه داد: چالش اصلی است حوزه در کمبود نیروی کارشناسی، هماهنگی کم و ضعف رصد است که باید دستگاه‌های عضو نماد، نیروی ثابت و مرتبط دستگاه‌ها خود را جهت دست یافتن به نتیجه مطلوب در این طرح به آموزش و پرورش معرفی کنند و در جلسات حضور یابد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همچنین خواستار حضور انجمن جامعه شناسی، انجمن روانشناسی و هیات اندیشه ورز استان در جلسات این طرح شد.

پورعلی گفت: استفاده از ظرفیت کمیته فرهنگی مجمع مشورتی استان نیز در این زمینه نتایج مثبتی خواهد داشت.

وی اظهارکرد: طرح نماد در سه سطح پیشگیری، مداخله و درمان اجرا می‌شود و تمرکز آن روی حل مسایل دانش آموزی است و هیچ دستگاهی در نظام ارجاع نیز حق ندارد پرونده‌ای را مسکوت بگذارد.

به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، دستگاه‌های عضو نماد باید در این سه سطح اقدام نمایند و دستگاه‌هایی از جمله آموزش و پرورش، صداوسیما و رسانه‌ها و علوم پزشکی در حوزه پیشگیری مسولیت مهمی دارند و دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، دادگستری، نیروی انتظامی و…در بحث مداخله سریع مسولیت دارند.

پورعلی اضافه کرد: گزارش مستند از غربالگری دانش آموزان باید به صورت علمی و یکپارچه ارایه شود و نظام ارجاع نیز در این طرح باید بدون تشریفات و سریع، کار پرونده‌های دانش آموزی و بویژه دانش آموز پرخطر با قید محرمانگی را در دستور کار قرار دهد و هیچ پرونده‌ای مسکوت نماند.

وی تاکید کرد: کلیه دستگاه‌ها و بویژه کارشناسان مرتبط دوره‌های به روز آموزش مداخله در بحران، مهارتهای روانشناختی و کار با پرونده‌های حساس را طی کنند.

وی ادامه داد: توجه به دانش آموزان مناطق محروم و حاشیه‌ای در این طرح در اولویت قرار دارد و چتر حمایتی خیرین، بهزیستی، کمیته امداد، بنیادهای خیریه و…باید در این مناطق تقویت شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان همچنین بر پیگیری و استفاده از ظرفیت مسولیت اجتماعی صنایع بزرگ، بانک‌ها و…برای استفاده در طرح نماد تاکید کرد و گفت: برخی مجموعه‌ها علاقمند به همکاری برای رفع مشکلات دانش هستند که باید شناسایی شوند.

پورعلی گفت: فهرست کلیه تلفن‌های فوریت‌های حمایتی مانند ۱۲۳ و…جمع آوری شود و به صورت کامل از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها به جامعه معرفی شود.

انتهای پیام/