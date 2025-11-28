خبرگزاری کار ایران
بر اساس سامانه پایش کیفی هوای کشور؛

کیفیت هوا در شهرهای تاکستان و آبیک در وضعیت "ناسالم" قرار گرفت

شاخص کیفیت هوا در تاکستان به عدد ۱۶۵ رسیده است و آبیک هم با شاخص ۱۵۷ در محدوده ناسالم قرار دارد.

به گزارش ایلنا در قزوین، در حالی که بخش‌هایی از استان قزوین امروز /جمعه 7 آذر ماه/ از شرایط قابل‌قبول هوا برخوردارند، برخی مناطق با افزایش قابل‌توجه آلودگی مواجه شده‌اند. شاخص کیفیت هوا در تاکستان به عدد ۱۶۵ رسیده که وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها را نشان می‌دهد.

همچنین آبیک با شاخص ۱۵۷ در محدوده ناسالم قرار دارد.  

در مقابل، شهرهای قزوین (۸۷)، الوند (۵۷) و بوئین زهرا (۶۶) امروز هوایی با شرایط قابل‌قبول را تجربه می‌کنند.  

 محمدیه نیز به علت خارج بودن موقتی دستگاه سنجش آلودگی هوا از مدار پایش فاقد اطلاعات بوده؛ اما بر اساس آمار روز گذشته با شاخص ۲۴۵ در وضعیت بسیار ناسالم قرار داشته است.  

 کارشناسان محیط‌زیست توصیه می‌کنند در شهرهای ناسالم از تردد غیرضروری و فعالیت‌های بیرون از منزل، به‌ویژه برای گروه‌های حساس، خودداری شود.

