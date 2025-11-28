آغاز بازگشایی دریچههای تحتانی سد کرخه برای پایین دست
مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه سازمان آب و برق خوزستان از آغاز بازگشایی دریچههای تحتانی این سد خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر محمودی از بازگشایی دریچههای کالورت تحتانی این سد خبر داد و گفت: به دلیل افت تراز مخزن سد کرخه و خارج شدن واحدهای این نیروگاه از مدار تولید، رهاسازی آب از دریچههای تحتانی برای تامین نیاز آب پایین دست سد آغاز شد.
مدیرعامل سد کرخه، تراز فعلی مخزن این سد را ۱۸۰.۸۵ AMSL و حجم آن راحدود یک میلیارد متر مکعب اعلام کرد که نسب به تراز نرمال بهره برداری (۲۲۰) ۴۰ متر کاهش دارد.
محمودی عنوان کرد: مخزن سد کرخه بعد از سیلابهای سال ۹۸ تا کنون شاهد بارش چشمگیری نبوده و با مدیریت مخزن و تعامل بین دیسپاچینگ ملی و سازمان آب و برق خوزستان در این چند سال اخیر نیاز آبی پایین دست سد از طریق تولید انرژی واحدهای نیروگاهی و دریچههای تحتانی سد تامین شده است.
وی در ادامه ضمن اشاره به خشکسالی و کمبود بارشهای سالهای اخیر حوضه آبریز سد کرخه، بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب شرب، کشاورزی، دامداری و صنعتی تاکید کرد.