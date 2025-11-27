خبرگزاری کار ایران
مهار آتش‌سوزی گسترده ۳ منزل مسکونی در شیراز

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از مهار موفقیت‌آمیز آتش‌سوزی در سه منزل مسکونی با سقف شیروانی خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور در تشریح جزئیات این حادثه گفت: روز پنج‌شنبه، ۶ آذرماه، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع حریق منزل مسکونی در خیابان حضرتی، ستاد فرماندهی بلافاصله آتش‌نشانان ۵ ایستگاه عملیاتی را به همراه خودروها و تجهیزات اطفایی و نجات، خودروهای پشتیبانی شامل تریلی آب‌رسان، خودروی دستگاه تنفسی و موتورچهار چرخ به محل حادثه اعزام کرد.

عیدی‌پور با اشاره به دشواری عملیات به دلیل نوع سازه (سقف شیروانی) افزود: نیروهای عملیاتی به دلیل با اجرای ۵۰۰ متر لوله‌کشی، هم‌زمان با تخلیه ساکنان به محل امن، عملیات اطفاء حریق از چند ضلع را آغاز کردند. خوشبختانه با سرعت عمل آتش‌نشانان، از سرایت شعله‌های آتش به «مجتمع تجاری میلاد نور» که مملو از پوشاک بود و همچنین ساختمان‌ها و انبارهای مجاور جلوگیری شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز خاطرنشان کرد: این حادثه تلفات جانی نداشت و نیروها پس از اطفای کامل، لکه‌گیری و تهویه دود محل را ایمن‌سازی کردند. علت وقوع حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

