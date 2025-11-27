خبرگزاری کار ایران
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله با افق سال 1404 عقب ماندیم / نتوانسته‌ایم 10 درصد بازار 500 میلیون نفری کشورهای پیرامونی را در دست بگیریم

کد خبر : 1719843
کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از عقب‌ ماندگی‌های 2 دهه اخیر در کشور به شدت انتقاد کرده و در این خصوص گفت: در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور با افق سال 1404 قرار بود ایران صادرکننده علم و تکنولوژی کشاورزی باشد، تولیدات محصولات کشاورزی و باغی کشور ارگانیک و با رعایت دوره کارنس به بازارهای جهانی برسد و بازارهای منطقه را کاملاً در اختیار بگیریم. اما متأسفانه در این حوزه عقب ماندیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجواد عسگری در آیین گشایش چهارمین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه و اقوام ایرانی که در مسجد جامع تاریخی هزار ساله این شهرستان برگزار شد، افزود: کشورهایی مانند مالزی، ترکیه، روسیه و چین همین مسیر را در پیش گرفتند و با فعالیت‌هایی که در بخش کشاورزی انجام داده‌اند امروز صادرکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی هستند. بنابراین دیگر هیچ بهانه‌ای برای ایران باقی نمانده است.

وی ادامه داد: امروز بهترین و باکیفیت‌ترین انار دنیا را در شهرستان ساوه و کشور ایران تولید می‌کنیم، اما متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم حتی 10 درصد بازار 500 میلیون نفری کشورهای همسایه و پیرامونی را در دست بگیریم. این در حالی است که تقاضای واقعی برای انار، پسته، زعفران و سایر محصولات باغی ایران در عراق، ترکیه، روسیه، پاکستان، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اروپا و شرق آسیا بسیار بالاست.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بر بازدهی بالای بخش کشاورزی کشور تأکید کرده و اظهار داشت: کشاورزی ایران، 3 برابر صنعت بازدهی دارد. کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است و می‌تواند خروجی‌های مطلوبی در حوزه اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات محصولات و تصاحب بازارهای منطقه‌ای داشته باشد. 4.5 میلیون بهره‌بردار مستقیم در این بخش فعال هستند و نزدیک به 30 درصد اشتغال کشور را بخش کشاورزی تأمین می‌کند.

عسگری تصریح کرد: 250 هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی مقاطع لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا در رشته‌های کشاورزی، دام‌پروری و منابع طبیعی در کشور وجود دارد. اگر از ظرفیت بزرگ تحصیلی و عظیم نیروی انسانی متخصص و کشاورزان پیشرو در کشور استفاده نشود و به درستی مورد مدیریت و بهره‌برداری قرار نگیرد، این ظرفیت به تهدید جدی تبدیل خواهد شد. اما در صورت استفاده صحیح، فرصت بزرگی برای اشتغال و توسعه کشور خواهد بود.

وی بیان داشت: کشاورزی محور توسعه و امنیت غذایی مهم‌ترین رکن پیشرفت هر کشوری است و امروز هر کشوری در راستای امنیت غذایی با نقشه راه حرکت می‌کند. در بخش کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی به مراتب مهم‌تر هستند و مجلس و دولت درصدد تعیین تکلیف خام‌فروشی هستند. ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ایران در بخش کشاورزی برای کسی پوشیده نیست و باید این ظرفیت‌ها به بهترین نحو ممکن مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: هفتم توسعه کشور در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست به صورت پروپیمان دیده شده و اگر به درستی عملیاتی شود می‌تواند تحولات چشمگیری ایجاد کند. این ظرفیت‌ها باید مورد حمایت قرار گیرد تا برنامه هفتم توسعه به خروجی مطلوب برسد. برای نخستین بار به طور شفاف برای پایان خام‌فروشی، توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، سورتینگ، سردخانه، پایانه‌های صادراتی و برندسازی محصولات کشاورزی هدف‌گذاری شده است.

عسگری ابراز داشت: استان مرکزی و به ویژه شهرستان ساوه به دلیل موقعیت بی‌نظیر لجستیکی با توجه به عبور تمام محورهای ترانزیتی شمال - جنوب و شرق - غرب از این استان، نزدیکی به فرودگاه امام خمینی، وجود راه‌آهن سراسری و زیرساخت‌های صنعتی قوی، بهترین مکان برای احداث کارخانه‌های کنسانتره، رب، آب‌میوه، خشکبار، بسته‌بندی پیشرفته و پایانه صادراتی است. در مجلس آمادگی داریم هر مانع قانونی و بروکراتیکی را برای سرمایه‌گذار واقعی برداریم و فرش قرمز پهن کنیم.

وی اضافه کرد: سال گذشته کلنگ پایانه صادراتی محصولات کشاورزی شهرستان ساوه بر زمین زده شد و در این راستا جلسات متعددی در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار کردیم. به زودی جلسه ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس را با حضور مسئولین استانی و محلی برگزار می‌کنیم تا تک‌تک مسائل آب شرب، حقابه کشاورزی، توسعه گلخانه، آبیاری نوین، انتقال بین‌حوضه‌ای آب و صنایع تبدیلی را به‌صورت زمان‌بندی‌ شده حل‌وفصل کنیم.

