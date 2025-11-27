انار ساوه فقط یک محصول کشاورزی نیست، یک برند ملی گردشگری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جهانشاهی در آیین گشایش چهارمین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه و اقوام ایرانی که در مسجد جامع تاریخی هزار ساله این شهرستان برگزار شد، افزود: بر اساس تفاهم‌نامه مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث‌فرهنگی، باید گردشگری کشاورزی با عنوان اگروتوریسم را در شهرستان ساوه و روستاهای انارخیز گسترش دهیم تا بخشی از درآمد کشاورزان از مسیر پذیرش گردشگر داخلی و خارجی تأمین شود و فشار خشکسالی بر معیشت باغداران کاهش یابد.

وی به آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: جای خالی بسیاری از تهرانی‌ها امروز در جشنواره ملی انار ساوه حس می‌شد. امیدوارم پنجمین جشنواره ملی انار در سال آینده با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تبلیغات هدفمند، میزبان میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی باشد. برای رسیدن به این هدف باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد. همچنین اقدامات و فرایندهای لازم در این حوزه باید اجرایی گردد.

معاون توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر خوشی را برای استان مرکزی به ارمغان آورد و اظهار داشت: در سال جاری 8 روستای ایران کاندیدای انتخاب بهترین روستاهای گردشگری جهان سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) هستند. پیش‌بینی‌ها بر این است که یکی از این 8 روستا، یکی از روستاهای استان مرکزی انتخاب شود و خبر رسمی آن به زودی اعلام خواهد شد.

جهانشاهی تصریح کرد: استان مرکزی در حوزه گردشگری ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد. در کنار صنعت و معدن، گردشگری سومین موتور محرکه اقتصاد این استان است. استان مرکزی با حجم سرمایه‌گذاری نزدیک به 240 هزار میلیارد ریال در پروژه‌های گردشگری، هم‌اکنون در رتبه 8 کشور قرار دارد. این رتبه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و کشاورزی این استان اعتماد کامل دارند.

