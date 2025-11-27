خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزارت میراث‌فرهنگی:

انار ساوه فقط یک محصول کشاورزی نیست، یک برند ملی گردشگری است

انار ساوه فقط یک محصول کشاورزی نیست، یک برند ملی گردشگری است
کد خبر : 1719838
لینک کوتاه کپی شد.

کاندیداتوری یکی از روستاهای استان مرکزی برای انتخاب بهترین روستاهای گردشگری جهان

معاون توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: انار ساوه فقط یک محصول کشاورزی نیست، بلکه یک برند ملی گردشگری است. هزاران سال این میوه بهشتی سینه‌به‌سینه و دست‌به‌دست منتقل شده و امروز به برکت آن دور یکدیگر جمع شده‌ایم و جشنی ملی برگزار می‌کنیم. این جشنواره نشان داد که می‌توان با پیوند کشاورزی و گردشگری، معیشت کشاورزان را در شرایط سخت خشکسالی تقویت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جهانشاهی در آیین گشایش چهارمین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه و اقوام ایرانی که در مسجد جامع تاریخی هزار ساله این شهرستان برگزار شد، افزود: بر اساس تفاهم‌نامه مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث‌فرهنگی، باید گردشگری کشاورزی با عنوان اگروتوریسم را در شهرستان ساوه و روستاهای انارخیز گسترش دهیم تا بخشی از درآمد کشاورزان از مسیر پذیرش گردشگر داخلی و خارجی تأمین شود و فشار خشکسالی بر معیشت باغداران کاهش یابد.

وی به آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: جای خالی بسیاری از تهرانی‌ها امروز در جشنواره ملی انار ساوه حس می‌شد. امیدوارم پنجمین جشنواره ملی انار در سال آینده با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تبلیغات هدفمند، میزبان میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی باشد. برای رسیدن به این هدف باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد. همچنین اقدامات و فرایندهای لازم در این حوزه باید اجرایی گردد.

معاون توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر خوشی را برای استان مرکزی به ارمغان آورد و اظهار داشت: در سال جاری 8 روستای ایران کاندیدای انتخاب بهترین روستاهای گردشگری جهان سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) هستند. پیش‌بینی‌ها بر این است که یکی از این 8 روستا، یکی از روستاهای استان مرکزی انتخاب شود و خبر رسمی آن به زودی اعلام خواهد شد.

جهانشاهی تصریح کرد: استان مرکزی در حوزه گردشگری ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد. در کنار صنعت و معدن، گردشگری سومین موتور محرکه اقتصاد این استان است. استان مرکزی با حجم سرمایه‌گذاری نزدیک به 240 هزار میلیارد ریال در پروژه‌های گردشگری، هم‌اکنون در رتبه 8 کشور قرار دارد. این رتبه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و کشاورزی این استان اعتماد کامل دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات