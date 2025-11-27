با حضور ۵۰ نفر از توانیابان؛
نخستین المپیاد فرهنگی و ورزشی افراد دارای اختلال اعصاب و روان در شیراز برگزار شد
نخستین المپیاد فرهنگی و ورزشی ویژه افراد دارای اختلال اعصاب و روان با حضور ۵۰ نفر از توانیابان دو مرکز نگهداری و توانبخشی الرحمن و مهریاران، همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت، در مرکز مهریاران شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مدیر بهزیستی شهرستان شیراز، در حاشیه این رویداد با قدردانی از برگزارکنندگان گفت:این المپیاد رویدادی برای بازگرداندن اعتمادبهنفس، امید و هویت اجتماعی به افرادی است که نیازمند توجه و همراهی بیشتر جامعهاند.
مصطفی محسنی افزود: ورزش یکی از مؤثرترین ابزارهای توانبخشی روانشناختی است و میتواند به کاهش اضطراب، افزایش نشاط و تقویت مهارتهای ارتباطی در این عزیزان کمک کند. بهزیستی شهرستان شیراز از برنامههایی که به ارتقای کیفیت زندگی توانیابان منجر شود، حمایت کامل خواهد کرد.
رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیئت ورزشهای همگانی فارس، نیز با اشاره به اهمیت ورزشهای همگانی برای افراد دارای اختلالات روانی اظهار داشت: بر اساس یافتههای روانشناسی، فعالیت بدنی مستمر بهویژه در قالب کارگروهی، نوعی درمان مکمل محسوب میشود و میتواند در بهبود تمرکز، مدیریت هیجان و احساس مفید بودن بسیار تأثیرگذار باشد.
محمدرضا جعفری افزود: هیئت ورزشهای همگانی استان فارس خود را موظف میداند که فرصتهای برابر برای فعالیت ورزشی همه گروهها بهویژه افراد در معرض آسیب را فراهم سازد. برگزاری این المپیاد الگویی است که میتواند در سراسر استان گسترش یابد.
مدیر مرکز مهریاران نیز با تأکید بر نقش این رویداد در تقویت فرایند درمانی و توانبخشی گفت: شرکتکنندگان ما امروز با شور و انگیزهای مثالزدنی در مسابقات حاضر شدند و نشان دادند که توانمندیهای آنان فراتر از محدودیتهایشان است.
محمدحسن روشن، گفت: رقابت سالم، حس هدفمندی و خودکارآمدی را افزایش میدهد و این دقیقاً همان چیزی است که در درمانهای روانشناختی بر آن تأکید میشود. امیدوارم این المپیاد سرآغاز برنامههای گستردهتری برای ارتقای سلامت روان توانیابان باشد.
زهرا پیشانیدار، مدیر مرکز اعصاب و روان الرحمن نیز با اشاره به حضور فعال اعضای مرکز در این رویداد گفت: ورزش برای افراد دارای اختلالات اعصاب و روان نهتنها یک فعالیت جسمی، بلکه یک تجربه عمیق روانی اجتماعی است. در جریان تمرین و مسابقه، حس تعلق، دوستی و دیدهشدن شکل میگیرد و این عوامل در ایجاد امنیت روانی و کاهش احساس انزوا بسیار مؤثرند. همراهی این افراد در چنین رویدادهایی بهترین راه برای توانمندسازی و آمادهسازی آنان جهت بازگشت به زندگی اجتماعی است.
عضو هیئت رئیسه هیئت ورزش های همگانی استان فارس در پایان گفت : نخستین المپیاد فرهنگی و ورزشی افراد دارای اختلال اعصاب و روان در شیراز، گامی مؤثر در ایجاد نشاط، تقویت مهارتهای اجتماعی و بهبود شرایط روانی شرکتکنندگان ارزیابی کرد و از خیرین ورزشی خواست تا با همراهی هیئت ورزش های همگانی گام بلندی برای توسعه عادلانه ورزش برای همه بردارند.