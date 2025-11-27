وزارت ارتباطات؛
ایران جزو ۱۰ کشور برتر جهان در تصویربرداری فضایی است
معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان وزارت ارتباطات گفت: در حوزه فضایی، تکنولوژی ایران در زمینه تصویربرداری ماهوارهای به جایگاه بسیار خوبی رسیده و اکنون در جمع ۱۰ کشور برتر دنیا قرار داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محمد حاتمیزاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان وزارت ارتباطات امروز در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه که با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صمت در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با بیان نکاتی کلیدی درباره مسائل اقتصادی، بانکی، تولید و توسعه ارتباطات مشکل اصلی اقتصاد و صنعت کشور در حوزه بانکی و ارزی عنوان کرد.
وی اظهار کرد: اگر دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران بخواهد یک بار برای همیشه این موضوع را حل کند، راهحل کاملاً روشن است. روسیه کمتر از ما تحریم نیست؛ ابتدا بساط بانکهای ناتراز خود را جمع کرد، مشکل تمام شد. بدتر از این نمیشود. اما متأسفانه این تصمیم شجاعانه سالهاست گرفته نشده است. دولتها میخواهند اما این اقدام انجام نمیشود. در حالی که قابلیت اجرا دارد و مردم هم میپذیرند که یک سال سختی را تحمل کنند تا برای همیشه تکلیف این موضوع روشن شود.
وی در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره حرکت تولید به سمت تولید دانشبنیان، گفت: ما در وزارت ارتباطات بهعنوان پشتیبان تولید دانشبنیان، تمام تلاش خود را برای کاهش مشکلات صنعت و تولیدکنندگان دانشبنیان بهکار میگیریم.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: آمادگی داریم زیرساختهای ارتباطی شهرکهای صنعتی، توسعه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت پایدار را در شهرها فراهم کنیم. ما مکلفیم حداقل ۱۰ درصد اقتصاد ملی را به اقتصاد دیجیتال اختصاص دهیم و تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف بهکار خواهیم گرفت. این تحول بر بستر تولید شکل میگیرد و همکاران ما در صنعت باید از این فرصت نهایت بهره را ببرند.
وی با اشاره به برنامه هوشمندسازی خدمات عمومی، گفت: در دولت چهاردهم ۱۶ پلتفروم برای هوشمندسازی خدمات عمومی دولت در حال طرحی است و ۶ دانشگاه متولی طراحی و معماری سامانههای هوشمند در تمامی حوزهها شدهاند. هیچ خدمتی خارج از این چارچوب، تا یکسال آینده ارائه نخواهد شد. دولت و حاکمیت با رویکرد شفافیت و در قالب یک دیوار شیشهای عمل خواهند کرد تا مردم نظارت کامل داشته باشند و بدانند مدیریت کشور چگونه انجام میشود.
حاتمیزاده با اشاره به تکلیف قانونی برای توسعه ارتباطات روستایی تا آخر برنامه توسعه هفتم، افزود: در آغاز دولت چهاردهم، ۱۰ هزار روستا فاقد پوشش یا دارای پوشش ضعیف بودند. طی یک سال گذشته، اینترنت پرسرعت برای ۲ هزار و ۷۰۰ روستا تأمین شده و در سه سال و نیم آینده باید بیش از ۸ هزار روستای دیگر نیز به این شبکه متصل شوند.
وی تصریح کرد: این کار نیازمند منابع مالی است. ما از مجلس درخواست کمک داریم؛ زیرا با وجود افزایش ۳۰ درصدی درآمد اپراتورها، همچنان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم و با مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش تنها ۱۰ درصدی، این کسری بیشتر خواهد شد.