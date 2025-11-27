ناصر مرادی در حاشیه نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت صمت، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن و جمعی از مدیران وزارتخانه‌ها و فعالان اقتصادی امروز در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد در گفت‌وگوبا ایلنا به بیان مشکلات طولانی‌مدت صادرکنندگان استان در حوزه تعهدات ارزی پرداخت و گفت: «مشکلات ما از سال ۱۳۹۷ آغاز شد. صادرکنندگان با محدودیت‌های متعددی مواجه شدند که مهم‌ترین آن‌ها تعلیق کارت‌های بازرگانی و تغییر تعهدات ارزی به ریالی با نرخ‌های بسیار بالا است. این شرایط باعث شده بسیاری از صادرکنندگان توان مالی لازم برای رفع تعهدات خود را نداشته باشند.»

وی افزود: «طبق مصوبه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، محدودیت‌ها و بخشنامه‌های جدید از سال ۱۴۰۱ نیز بر مشکلات افزوده است. صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی مجبور به واردات کالا هستند، اما بانک مرکزی اجازه ویرایش اطلاعات در سامانه را نمی‌دهد. این مسأله باعث شده تعداد زیادی از صادرکنندگان استان درگیر مشکلات جدی شده و نتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند.»

مرادی با تأکید بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی در استان‌های مرزی ادامه داد: «ما از مسئولان انتظار داریم فرصت کافی در اختیار صادرکنندگان و بازرگانان استان قرار دهند تا بتوانند از سامانه‌ها استفاده کرده و حداقل واردات کالاهای اساسی را انجام دهند. این اقدام نه تنها به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان کمک می‌کند، بلکه تأمین نیازهای بازار استان و کشور را نیز تضمین خواهد کرد.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «مشکل اصلی ما محدودیت‌های زمانی و عدم امکان ویرایش اطلاعات در سامانه بانک مرکزی است. بسیاری از صادرکنندگان فرصت لازم برای رفع تعهد ارزی خود را از دست داده‌اند و در شرایط فعلی امکان تأمین مالی یا واردات کالاهای مورد نیاز را ندارند. بنابراین انتظار داریم مسئولان هر چه سریع‌تر راهکاری عملی و فوری برای این مشکل ارائه دهند.»

مرادی در پایان تأکید کرد: «اگر فرصت و راهکار مناسب به صادرکنندگان داده نشود، مشکلات آن‌ها تشدید خواهد شد و بخش مهمی از فعالیت‌های صادراتی استان کرمانشاه در معرض خطر قرار می‌گیرد. همکاری دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برای رفع این موانع و تسهیل واردات کالاهای اساسی، حیاتی و ضروری است.»

انتهای پیام/