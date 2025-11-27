مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
لکهگیری آخرین کانون آتش سوزی جنگلهای دیزمار آذربایجانشرقی انجام شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی گفت: با تلاش یگان حفاظت محیط زیست، مردم و جوامع محلی، آتش سوزی جنگلهای منطقه دیزمار مهار شده است ولی رصد، پایش و لکه گیری برای اطمینان از عدم شعله ور شدن دوباره آتش تا آخرین کانون آتش سوزی ادامه دارد.
محمدحسین حسن زاده، با بیان اینکه عملیات اطفای حریق در جنگلهای منطقه دیزمار از ۶ روز گذشته آغاز شده است، افزود: با وجود مهار کامل آتشسوزی، احتمال شعلهور شدن مجدد کانونهای پنهان وجود دارد و به همین دلیل تیمهای یگان حفاظت به صورت شبانهروزی در حال پایش و مراقبت هستند.
وی با اشاره به آمادهباش کامل نیروهای یگان حفاظت محیطزیست در جنگلهای استان به ویژه منطقه دیزمار، اظهار کرد: در سه روز گذشته رصد، پایش و لکه گیری کانون های پنهان آتش سوزی در منطقه آغاز شده و در زمان کنونی لکه گیری منطقه دیزمار غربی در حال انجام است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی با قدردانی از مردم و جوامع محلی که به صورت داوطلبانه در مهار آتشسوزی جنگلهای استان به یگان حفاظت محیط زیست کمک کردند، گفت: حضور به موقع مردم نقش اساسی در کنترل آتش سوزی جنگل های این منطقه ایفا کرد و مهار آتش سوزی این جنگل ها نشان داد که حفاظت از طبیعت تنها با مشارکت همگانی امکانپذیر است.
حسن زاده، ادامه داد: با وجود مهار آتش، کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به ایجاد آتش سوزی مجدد منجر شود بنابراین مردم و گردشگران باید در این روزهای حساس بیش از هر زمان دیگر هوشیار باشند و از انجام هرگونه رفتار پرخطر از جمله روشن کردن آتش، رهاسازی شیشه و پسماند یا ورود غیرمجاز به عرصههای جنگلی خوددداری کنند.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی و خشکی پوشش گیاهی، یادآور شد: همکاری مردم و پرهیز از هرگونه اقدام خطرآفرین، مهمترین عامل در حفاظت از جنگلهای ارزشمند آذربایجان شرقی است و با هر فردی که باعث بروز یا تشدید آتشسوزی در جنگلها شود، طبق قانون و از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد شد.