به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، غلامرضا رسول زاده، با بیان اینکه این دستگاه های شامل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و بولدوزر است، افزود: برای خرید این دستگاه ها بیش از پنج هزار میلیارد ریال از اعتبارهای سازمان راهداری هزینه شد.

وی با اشاره به اینکه امسال برای خرید ۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری مجوز گرفته ایم، اظهار کرد: تا پایان سال بقیه ماشین آلات راهداری نیز خریداری خواهد شد و در زمان کنونی به هر شهرستان حداقل یک دستگاه ماشین آلات جدید راهداری واگذار شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: شهرستان هایی که با کمبود ماشین آلات راهداری مواجه هستند یا فاقد این دستگاه ها هستند، تا پایان سال به این دستگاه ها مجهز خواهند شد و سازمان راهداری آماده است هر میزان اعتباری که در این زمینه از اعتبارات استانی تامین می شود، سه برابر آن را اختصاص دهد.

اصلاح ۱۸ نقطه پرحادثه راه های اصلی آذربایجان شرقی

رسول زاده، با بیان اینکه ۲۰ نقطه پرحادثه مصوب کشوری در استان وجود دارد، ادامه داد: تاکنون ۱۸ نقطه پرحادثه به ویژه در اتوبان هشترود - مراغه که بیشترین تلفات جاده ای را به خود اختصاص می داد، اصلاح و رفع خطر شده است.

وی یادآور شد: برای اصلاح و رفع خطر این نقاط و تعریض پل ها بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده و تا پایان سال نیز ۲ نقطه پرحادثه با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال اصلاح و رفع خطر می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: اکنون ۹ تقاطع غیرهمسطح با اعتبار ۶ هزار میلیارد ریال در استان در دست اجراست که تلاش می شود تا پایان سال سه تقاطع با صرف ۲ هزار میلیارد ریال به اتمام برسد.

عملکرد ۲ برابری تعهدات خط کشی راه های استان

رسول زاده، با بیان اینکه خط کشی جاده ها در کاهش تصادفات جاده ای نقش بسزایی ایفا می کند، افزود: اجرای ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط کشی در راه های اصلی و فرعی استان جزو تعهدات امسال این اداره کل بود که ۲ برابر این تعهدات و به میزان پنج هزار کیلومتر در جاده ها خط کشی شده است.

وی با اشاره به اینکه این روند همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: تلاش می شود تا پایان فصل کاری این میزان به ۶ هزار کیلومتر برسد و این طرح به ویژه در نقاط مه گیر، گردشگرپذیر و پرترافیک در اولویت است و برای خط کشی راه ها از رنگ ترافیکی استفاده و بخشی از مواد تولید این رنگ از خارج وارد می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: برای خط کشی راه های روستایی نیز نیاز به تخصیص اعتبارات استانی است و با توجه به تخصیص دیرهنگام ۱۲ هزار میلیارد ریال از بودجه استانی برای این منظور، تلاش می شود راه های روستایی نیز در سریع ترین زمان خط کشی شود.

اخذ سند برای حریم جاده های استان

رسول زاده، احداث نیوجرسی در باند وسط جاده ها، احداث و نگهداری روشنایی جاده ها به میزان ۱۵۰ کیلومتر، اصلاح، ساماندهی و ایمن سازی ۶۵ تقاطع T شکل در راه های اصلی، فرعی و روستایی را از دیگر اقدامات این اداره کل در سال جاری اعلام کرد.

وی حفظ و نگهداری حریم ۱۴ هزار کیلومتر راه های استان را از دیگر وظایف این اداره کل اعلام کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه باید برای حریم جاده ها سند اخذ شود، در زمان کنونی برای اخذ سند ۴۰۰ کیلومتر حریم آزادراه تبریز - زنجان در مسیر رفت و برگشت اقدام شده که سند بخشی از این جاده اخذ شده و بخشی نیز در مرحله صدور بوده و برای سایر حریم جاده ها نیز این کار در جریان است.

انتهای پیام/