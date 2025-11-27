خبرگزاری کار ایران
همزمان با هفته بسیج؛

۲۴۵ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری به بهره‌برداری رسید

۲۴۵ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری به بهره‌برداری رسید
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قمربنی‌هاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هفته بسیج و به صورت همزمان در سراسر کشور، ۲۴۵ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا،  هوشنگ فولادی امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت:  سپاه در کنار مأموریت‌های عملیاتی و امنیتی، به سرعت به موضوع محرومیت‌زدایی و مردم‌یاری در مناطق مأموریت خود می‌پردازد.

وی افزود: امروز ۲۴۵ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در استان به بهره‌برداری رسید.

فولادی  احداث ۲۴ کیلومتر جاده بین مزارع، مرمت ۱۵ هزار متر مربع و اهدای ایزوگام به ۱۰۰ واحد مسکن محرومین، افتتاح ۵۵ کانال آبرسانی کشاورزی، بهره‌برداری از ۲۰ رشته قنات و یک مجتمع آبرسانی شرب، اجرای ۴۰ طرح پنل خورشیدی و ۲۳ طرح اشتغال‌زایی خانگی را ازجمله طرح ها عنوان نمود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قمربنی‌هاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری  از برگزاری طرح بزرگ فاطمیون ۵ و گردهمایی جهادگران استان در روزهای آینده برای ادامه برنامه‌های محرومیت‌زدایی خبر داد.

