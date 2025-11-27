دستگیری سارقان و کشف ۵۴ فقره سرقت در گنبدکاووس

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ ستاد «نادعلی صادقی» اظهار داشت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت در شهرستان اجرا شد. ماموران با اشراف اطلاعاتی ۳۹ نفر را طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیات‌های ضربتی آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس، گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۵۴ فقره سرقت کابل، اماکن خصوصی، اماکن عمومی و مشاعات ساختمانی اعتراف و مالباختگان شناسایی شدند. به منظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گره‌های ترافیکی، در ۴۸ ساعت گذشته طرح ارتقاء انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور با همکاری یگان‌های تابعه به اجرا گذاشته شد.

وی با اشاره به توقیف ۱۷ دستگاه خودرو و ۳۰ دستگاه موتورسیکلت مزاحم و متخلف در نتیجه اجرای این طرح، افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش، تردد در پیاده رو، عدم ارائه مدارک شناسایی، فقدان گواهینامه و مدارک همراه و همچنین ایجاد مزاحمت از عمده تخلفات رانندگان وسائط نقلیه مذکور بوده است.

سرهنگ صادقی در پایان با قدردانی از مشارکت هدفمند و موثر شهروندان با پلیس در انجام ماموریت‌های مختلف، از آنان خواست، تا همواره هشدارهای راهبردی پلیس را در راستای پیشگیری از وقوع سرقت‌ها و محدود شدن دایره فعالیت سارقان مورد توجه قرار داده و هر گونه موارد مشکوک را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

