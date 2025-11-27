ناصر مسعودی صدای ماندگار موسیقی گیلان دار فانی را وداع گفت

به گزارش ایلنا از رشت، ناصر مسعودی، هنرمند پیشکسوت موسیقی گیلان و یکی از چهره‌های ماندگار هنر ایران، دار فانی را وداع گفت.

وی متولد ۶ فروردین ۱۳۱۴ بود و نزدیک به هفت دهه در عرصه موسیقی فعالیت داشت.

مسعودی که به دلیل صدای خاص و سبک منحصربه‌فردش «بلبل گیلان» نام گرفته بود، آثار ماندگار و تأثیرگذاری همچون «گل پامچال»، «چقدر جنگلا خوسی» مربوط به موسیقی میرزا کوچک‌خان، «کوراشیم»، «بنفشه گل» و ده‌ها قطعه دیگر را خلق کرد که بخشی از هویت فرهنگی گیلان و ایران محسوب می‌شوند.

درگذشت این هنرمند برجسته، جامعه هنری کشور و دوستداران موسیقی را در غم و اندوه فرو برده است و مراسم بزرگداشت او به‌زودی اعلام خواهد شد.

