جشنواره جهانی فیلم فجر شیراز؛
۹ فیلم در روز نخست اکران می شود/ مروری بر سینمای شاعرانه دو اثر شاخص
نخستین روز چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر امروز پنجشنبه با اکران مجموعهای از آثار بخشهای رقابتی و جنبی در پنج سالن هنرشهر آفتاب شیراز آغاز شد.
به گزارش ایلنا، مطابق برنامه اعلامشده، ۲ فیلم از بخش مسابقه بینالملل، ۲ فیلم از بخش «زیتون شکسته»، ۲ فیلم از بخش «جلوهگاه شرق» و سه اثر از بخش «چشمانداز» در روز نخست روی پرده میروند.
نمایش آثار این بخش از ساعت ۱۶:۳۰ با فیلم «او نمیخوابد» به کارگردانی رضا جمالی در سالن بنفش آغاز میشود. دومین فیلم این بخش نیز «درسآموخته» ساخته بالینت سیملر است که ساعت ۱۷ به نمایش درمیآید.
در این بخش که به موضوعات مرتبط با جنگ غزه، مقاومت و جنگ ۱۲ روزه میپردازد، فیلم «رحیم باسیمه» به کارگردانی بابک علیآسا ساعت ۱۴ در سالن بنفش اکران میشود و «دره تبعید» ساخته آنا فِهر نیز در همان ساعت در سالن نارنجی روی پرده میرود.
دو فیلم «پاوَنه برای نوزاد» اثر چونگ کیات اون ساعت ۱۹ در سالن بنفش و «چرخه» به کارگردانی ارکان تاهوشاوغلو ساعت ۱۴:۱۵ در سالن نارنجی اکران خواهند شد.
در بخش چشمانداز نیز سه فیلم به نمایش درمیآیند: «آوای سوستکوتین» اثر خوسنورا روزماتو ساعت ۱۴:۳۰ در سالن زرد، «میآیم» ساخته بولات سابیتوف ساعت ۱۹:۳۰ در سالن زرد، «نیلوفر آبی» به کارگردانی چانهاولی ساعت ۱۶:۴۵ در سالن نارنجی
بخشهای جنبی جشنواره
همزمان بخشهای جنبی جشنواره نیز فعالیت خود را آغاز میکنند. در مجموعه «جشنواره در جشنواره» که مروری بر آثار موفق جشنوارههای معتبر دنیا دارد، ساعت ۲۲:۳۰ فیلم «مرد خانواده» ساخته احمد بهرامی در سالن زرد اکران میشود.
در بخش «فجر پلاس» که به نمایش آثار برگزیده فیلمسازان استان فارس اختصاص دارد، نخستین فیلم ساعت ۲۲:۳۰ در سالن نارنجی روی پرده میرود.
سالن سبز نیز امروز میزبان مروری بر سینمای شاعرانه و نسخههای مرمتشده دو اثر شاخص است: «کودکی ایوان» ساخته آندری تارکوفسکی در ساعت ۱۴ و «درخت گلابی» اثر داریوش مهرجویی در ساعت ۱۹:۳۰ نمایش داده میشود.
کارگاههای آموزشی
برنامههای آموزشی جشنواره نیز از عصر امروز آغاز خواهد شد. کارگاه آموزشی آلفرد یعقوبزاده، عکاس برجسته بینالمللی، فردا ساعت ۱۵ در یکی از گالریهای حافظیه برای عموم علاقهمندان برگزار میشود. همچنین محمود کلاری، فیلمبردار سرشناس سینمای ایران، در بخش دارالفنون ویژه هنرجویان سینما، کارگاه تخصصی خود را ارائه خواهد کرد.