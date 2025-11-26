خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسوول قضایی:

بازداشت یک پیمانکار و گزینه شهرداری دورود در پرونده تخلفات مالی

بازداشت یک پیمانکار و گزینه شهرداری دورود در پرونده تخلفات مالی
کد خبر : 1719504
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب دورود از بازداشت یکی از پیمانکاران شهرداری به اتهام پرداخت رشوه خبر داد و بر برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، مسلم الماسی شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای رسیدگی به پرونده تخلفات مالی و اداری در شهرداری دورود، از بازداشت یک نفر دیگر در این رابطه خبر داد. 

وی افزود: یکی از پیمانکاران مجموعه شهرداری که نام وی به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی سمت شهردار نیز مطرح بوده است، با دستور قضایی و در ادامه روند رسیدگی به پرونده تخلفات مالی و اداری بازداشت شد. 

دادستان دورود در ادامه گفت: این پرونده پیش از این منجر به دستگیری ۴ عضو شورای شهر، ۳ نفر از کارکنان شهرداری و چندین پیمانکار دیگر شده بود که به اتهام ارتشاء و پرداخت رشوه دستگیر شده بودند. 

وی تأکید کرد: تحقیقات همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، روند رسیدگی را دنبال خواهد کرد. 

الماسی با اشاره به مفتوح بودن پرونده تخلفات مالی شهرداری بیان کرد: هدف اصلی دستگاه قضایی را صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت در مدیریت شهری عنوان کرد. وی هشدار داد: هرگونه تخلفی که به اعتماد مردم آسیب بزند، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد. 

دادستان عمومی و انقلاب دورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم شود. 

وی بر لزوم پیگیری اخبار موثق از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان تأکید کرد: از دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های غیرمجاز و معاند برحذر داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات