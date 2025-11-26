بازداشت یک پیمانکار و گزینه شهرداری دورود در پرونده تخلفات مالی

به گزارش ایلنا، مسلم الماسی شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای رسیدگی به پرونده تخلفات مالی و اداری در شهرداری دورود، از بازداشت یک نفر دیگر در این رابطه خبر داد.

وی افزود: یکی از پیمانکاران مجموعه شهرداری که نام وی به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی سمت شهردار نیز مطرح بوده است، با دستور قضایی و در ادامه روند رسیدگی به پرونده تخلفات مالی و اداری بازداشت شد.

دادستان دورود در ادامه گفت: این پرونده پیش از این منجر به دستگیری ۴ عضو شورای شهر، ۳ نفر از کارکنان شهرداری و چندین پیمانکار دیگر شده بود که به اتهام ارتشاء و پرداخت رشوه دستگیر شده بودند.

وی تأکید کرد: تحقیقات همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، روند رسیدگی را دنبال خواهد کرد.

الماسی با اشاره به مفتوح بودن پرونده تخلفات مالی شهرداری بیان کرد: هدف اصلی دستگاه قضایی را صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت در مدیریت شهری عنوان کرد. وی هشدار داد: هرگونه تخلفی که به اعتماد مردم آسیب بزند، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب دورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم شود.

وی بر لزوم پیگیری اخبار موثق از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان تأکید کرد: از دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های غیرمجاز و معاند برحذر داشت.

انتهای پیام/