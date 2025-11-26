سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان:
پایین بودن ضریب محرومیت ناعدالتی در حق لرستان است
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: پایین بودن ضریب محرومیت استان، ناعدالتی در حق این استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلال الدین امیری عصر امروز چهارم آذرماه در جلسهی شورای اداری با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عنوان کرد: ضریب محرومیت لرستان با تمام کمبودهای موجود ۱/۴۵ است که به نسبت استانهای همجوار و حتی توسعه یافته بسیار پایینتر است.
وی ادامه داد: با اصلاح این ضریب بخش مهمی از اعتبارات و مطالبات استان مرتفع خواهند شد.
سرپرست دانشگاه تصریح کرد: ضرایب محرومیت در بین استانها به صورت ناعادلانه تقسیم شدهاند و لرستان در این میان مظلوم واقع شده است.
دکتر امیری اظهار کرد: اوج محرومیت در لرستان نه شنیدنی بلکه دیدنی است و من از زمانی که مسئولیت سرپرستی دانشگاه را عهده دار شدم آن را لمس کردم.
وی در ادامه به مهمترین مشکلات حوزهی سلامت لرستان اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکلات ما در حوزهی بهداشت است که ۱۱۸ مرکز جامع سلامت استیجاری داریم.
سرپرست دانشگاه ادامه داد: ۹۶ مرکز جامع سلامت ما علیرغم این که در چارت هستند متاسفانه هنوز ایجاد نشده اند.
دکتر امیری با اشاره به استیجاری بودن ۷۰ درصد از مراکز بهداشتی مرکز استان افزود: این وضعیت در شرایطی است که در عمدهی استانهای کشور این مسئله وجود ندارد.
وی ضمن تشکر از حمایتهای استاندار لرستان عنوان کرد: در حال حاضر ۲۲۱ پروژهی حوزهی سلامت مطالبهی مهم استان است که انتظار داریم جهت تکمیل آنها از طرف کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت حمایت شویم.
سرپرست دانشگاه در خصوص بخش اورژانس پیش بیمارستانی ابراز کرد: در شرایط کنونی ۱۵۸ آمبولانس داریم که از این تعداد ۵۰ آمبولانس از کار افتاده اند.
دکتر امیری اظهار کرد: علاوه بر تعمیر این و بروزرسانی آمبولانسهای قدیمی نیازمند ۳۰ آمبولانس جدید هستیم.
وی به ناترازی مالی دانشگاه و پرداخت مطالبات پرسنلی اشاره کرد و گفت: در دانشگاه ۹۲ میلیارد تومان در هر ماه تراز منفی داریم که بخاطرعدم تطابق درآمدها و هزینهها میباشد.
سرپرست دانشگاه ادامه داد: با این وجود معوقات پرسنلی را از ۱۴ ماه به ۸ ماه کاهش دادیم.
دکتر امیری عنوان کرد: معوقات پزشکان به عنوان خط اول مولدان دانشگاه را تا پایان ۱۴۰۳ پرداخت کردیم.
وی در مورد مرکز ناباروری استان اظهار کرد: این مرکز به لحاظ فیزیکی تکمیل است اما به لحاظ تجهیزات نیاز مبرم به حمایت مالی دارد.
سرپرست دانشگاه ابراز کرد: ساختمان خوابگاه دانشجویی مجتمع پردیس کمالوند نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان است تا تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
دکتر امیری اصلاح چارت سازمانی را از دیگر رویکردهای مهم دانشگاه برشمرد و گفت: تعداد ۵۰ درصد تختهای بیمارستانی استان چارت مصوب نداشتند که آنها را اصلاح کردیم و امیدواریم در سال آینده اعتبار آنها تخصیص داده شوند.
وی به عملکرد موفق دانشگاه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: علیرغم این که جزو استانهای با خسارت زیاد در این جنگ بودیم بدون نیاز به کمک استانی دیگر تمامی حمایتهای اورژانسی و درمانی را انجام دادیم.
سرپرست دانشگاه افزود: در این راستا یک سولهی بحران را برای موارد احتمالی در یکی از مراکز درمانی مرکز استان ایجاد کردیم.
به گزارش ایلنا، این جلسه به ریاست استاندار لرستان و با حضور دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر اعضای این کمیسیون، نمایندگان مردم دورود و ازنا، الیگودرز و کوهدشت و رومشگان در مجلس، معاونین بهداشت و درمان وزیر بهداشت، رئیس سازمان اورژانس کشور، معاونین استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان در سالن همایشات استانداری لرستان برگزار شد.