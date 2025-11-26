پایین بودن ضریب محرومیت ناعدالتی در حق لرستان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلال الدین امیری عصر امروز چهارم آذرماه در جلسه‌ی شورای اداری با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عنوان کرد: ضریب محرومیت لرستان با تمام کمبودهای موجود ۱/۴۵ است که به نسبت استان‌های همجوار و حتی توسعه یافته بسیار پایین‌تر است.

وی ادامه داد: با اصلاح این ضریب بخش مهمی از اعتبارات و مطالبات استان مرتفع خواهند شد.

سرپرست دانشگاه تصریح کرد: ضرایب محرومیت در بین استان‌ها به صورت ناعادلانه تقسیم شده‌اند و لرستان در این میان مظلوم واقع شده است.

دکتر امیری اظهار کرد: اوج محرومیت در لرستان نه شنیدنی بلکه دیدنی است و من از زمانی که مسئولیت سرپرستی دانشگاه را عهده دار شدم آن را لمس کردم.

وی در ادامه به مهم‌ترین مشکلات حوزه‌ی سلامت لرستان اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه‌ی بهداشت است که ۱۱۸ مرکز جامع سلامت استیجاری داریم.

سرپرست دانشگاه ادامه داد: ۹۶ مرکز جامع سلامت ما علیرغم این که در چارت هستند متاسفانه هنوز ایجاد نشده اند.

دکتر امیری با اشاره به استیجاری بودن ۷۰ درصد از مراکز بهداشتی مرکز استان افزود: این وضعیت در شرایطی است که در عمده‌ی استان‌های کشور این مسئله وجود ندارد.

وی ضمن تشکر از حمایت‌های استاندار لرستان عنوان کرد: در حال حاضر ۲۲۱ پروژه‌ی حوزه‌ی سلامت مطالبه‌ی مهم استان است که انتظار داریم جهت تکمیل آن‌ها از طرف کمیسیون بهداشت و درمان و وزارت حمایت شویم.

سرپرست دانشگاه در خصوص بخش اورژانس پیش بیمارستانی ابراز کرد: در شرایط کنونی ۱۵۸ آمبولانس داریم که از این تعداد ۵۰ آمبولانس از کار افتاده اند.

دکتر امیری اظهار کرد: علاوه بر تعمیر این و بروزرسانی آمبولانس‌های قدیمی نیازمند ۳۰ آمبولانس جدید هستیم.

وی به ناترازی مالی دانشگاه و پرداخت مطالبات پرسنلی اشاره کرد و گفت: در دانشگاه ۹۲ میلیارد تومان در هر ماه تراز منفی داریم که بخاطرعدم تطابق درآمدها و هزینه‌ها می‌باشد.

سرپرست دانشگاه ادامه داد: با این وجود معوقات پرسنلی را از ۱۴ ماه به ۸ ماه کاهش دادیم.

دکتر امیری عنوان کرد: معوقات پزشکان به عنوان خط اول مولدان دانشگاه را تا پایان ۱۴۰۳ پرداخت کردیم.

وی در مورد مرکز ناباروری استان اظهار کرد: این مرکز به لحاظ فیزیکی تکمیل است اما به لحاظ تجهیزات نیاز مبرم به حمایت مالی دارد.

سرپرست دانشگاه ابراز کرد: ساختمان خوابگاه دانشجویی مجتمع پردیس کمالوند نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان است تا تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

دکتر امیری اصلاح چارت سازمانی را از دیگر رویکردهای مهم دانشگاه برشمرد و گفت: تعداد ۵۰ درصد تخت‌های بیمارستانی استان چارت مصوب نداشتند که آن‌ها را اصلاح کردیم و امیدواریم در سال آینده اعتبار آن‌ها تخصیص داده شوند.

وی به عملکرد موفق دانشگاه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: علیرغم این که جزو استان‌های با خسارت زیاد در این جنگ بودیم بدون نیاز به کمک استانی دیگر تمامی حمایت‌های اورژانسی و درمانی را انجام دادیم.

سرپرست دانشگاه افزود: در این راستا یک سوله‌ی بحران را برای موارد احتمالی در یکی از مراکز درمانی مرکز استان ایجاد کردیم.

به گزارش ایلنا، این جلسه به ریاست استاندار لرستان و با حضور دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر اعضای این کمیسیون، نمایندگان مردم دورود و ازنا، الیگودرز و کوهدشت و رومشگان در مجلس، معاونین بهداشت و درمان وزیر بهداشت، رئیس سازمان اورژانس کشور، معاونین استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در سالن همایشات استانداری لرستان برگزار شد.

